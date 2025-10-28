Honor'dan 200 MP Kameralı Telefon Geliyor! İşlemcisi Çok Güçlü

Honor'un tanıtmaya hazırlandığı Magic 8 Ultra ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Bu gelişme doğrultusunda Magic 8 Ultra'nın özellikleri ortaya çıktı. Sızdırılan bilgilere göre telefon çok güçlü işlemci, dev batarya, yüksek çözünürlüklü ekran ve yüksek şarj hızı dahil olmak üzere birçok özelliğiyle öne çıkacak.

Honor Magic 8 Ultra'nın Özellikleri Nasıl Olacak?

Ekran Boyutu: 6,7 inç

6,7 inç Ekran Teknolojisi: LTPO OLED

LTPO OLED Ekran Çözünürlüğü: 1.5K

1.5K İşletim Sistemi: Android 16 tabanlı MagicOS 10

Android 16 tabanlı MagicOS 10 Arka Kamera: 50 MP ana kamera + 200 MP periskop telefoto kamera

50 MP ana kamera + 200 MP periskop telefoto kamera Batarya Kapasitesi: 7.000 mAh

7.000 mAh Kablolu Hızlı Şarj: 120W

120W Kablosuz Hızlı Şarj: 50W

50W İşlemci: Snapdragon 8 Elite Gen 5

Ortaya çıkan bilgilere göre 6,7 inç ekran büyüklüğüne sahip Honor Magic 8 Ultra, LTPO OLED ekran üzerinde 1.5K çözünürlük sunacak. 3D yüz tanıma teknolojisini destekleyecek telefonda ekran altı ultrasonik parmak izi sensörü de bulunacak. Bu iki teknoloji, güvenlik ve kullanım kolaylığı açısından üst düzey bir deneyim sunacak.

Telefonun arka tarafında 50 megapiksel çözünürlüğünde OmniVision OV50R ana kamera ve 200 megapiksel çözünürlüğünde periskop telefoto kamera yer alacak. Periskop telefoto kameranın 4.3x ile 7x arası optik yakınlaştırma yapabileceği iddia edildi. Ön kameranın kaç megapiksel çözünürlüğe sahip olacağı ise henüz belli değil.

Android 16 tabanlı MagicOS 10 ile birlikte gelecek telefonda 7.000 mAh batarya kapasitesi yer alacak. Bu dev batarya, tek şarjla bile telefonun çok uzun süre boyunca kullanılabilmesine imkân tanıyacak. Telefon ayrıca 120W kablolu, 50W kablosuz hızlı şarj teknolojilerini destekleyecek.

Honor Magic 8 Ultra gücünü Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisinden alacak. 3 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemci iki adet 4.6 GHz Oryon V3 Phoenix L ve altı adet 3.62 GHz Oryon V3 Phoenix M olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor. Honor Magic 8 ve Magic 8 Pro'da da aynı işlemci tercih edilmişti.

Honor Magic 8 Ultra'nın Ne Zaman Tanıtılacak?

Honor Magic 8 Ultra'nın 2026 yılının ilk yarısında tanıtılması bekleniyor. Tanıtımla birlikte telefonun tüm özellikleri, fiyat etiketi ve tasarımı belli olacak. Gücünü sekiz çekirdekli Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisinden alan Honor Magic 8 ve Magic 8 Pro, 2025 yılının ekim ayında tanıtılmıştı.