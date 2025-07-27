Bu Telefon Profesyonel Kameralara Taş Çıkartır: Çift 200 MP Sensörle Geliyor!

Ülkemizde uygun fiyatlı telefonlarıyla tanınan Honor, kısa bir süre önce merakla beklenen yeni amiral gemisi serisi Honor Magic 8 için çalışmalara başladı. İddialara göre, serinin en üst düzey modeli olacak Honor Magic 8 Ultra, bazı özellikleriyle sektörde bir ilk olabilir.

Güvenilir kaynaklar tarafından sızdırılan bilgiler, Honor'un yeni amiral gemisi telefonu için çift 200 MP'lik bir kamera geliştirdiğini gösteriyor. İşte Honor Magic 8 Ultra'nın özellikleri!

Honor Magic 8'in Özellikleri Nasıl Olacak?

Paylaşılan bilgilere göre yeni Honor Magic 8 Ultra, arka yüzünde biri ana kamera diğer ise periskop telefoto lens olan 200 MP çözünürlüklü çift sensöre ev sahipliği yapacak. Geçtiğimiz dönemde pek çok akıllı telefonun telefoto lens olarak 200 MP'lik sensörler kullandığını görmüştük. Ancak yeni cihaz, bu denli yüksek çözünürlüklü iki sensörü aynı anda bünyesinde barındıran ilk telefon olacak.

Son dönemde kamera teknolojileri üzerinde uzun bir mesai harcayan Honor, yeni telefonunu geliştirdiği üstün fotoğrafçılık özellikleriyle de taçlandırmayı hedefliyor. Aktarılanlara göre telefon yüksek çözünürlüklü kameralarının yanı sıra "Süper Yakınlaştırma" adı verilen yapay zeka tabanlı 100x zoom desteğine de sahip olacak.

Öte yandan Honor Magic 8 Ultra'nın, tıpkı serideki diğer üyeler gibi yeni Snapdragon 8 Elite 2 işlemcisinden güç alması bekleniyor. Gerek kamera gerekse performans alanında amiral gemisi sınıfında konumlandırılacak yeni telefon bu yılın sonlarında veya 2026'nın başlarında sahneye çıkabilir. Bu da onu Galaxy S26 Ultra ve Xiaomi 16 Ultra gibi cihazlarla doğrudan rekabet etmesini sağlayabilir.

Peki siz yeni Honor Magic 8 Ultra hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce yeni cihaz, çift 200 MP sensörlü kamera modülü ile en iyi kameraya sahip telefonlar arasına girebilir mi? Yorumlarda buluşalım!