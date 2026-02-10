Çok Güçlü İşlemcili Telefon Geliyor! Dev Bataryaya Sahip

Honor, Magic 9 isimli yeni bir akıllı telefon üzerinde çalışıyor. Bir sızıntı ile birlikte Magic 9'un batarya kapasitesi ortaya çıktı. Sızdırılan bilgilere göre yeni amiral gemisi, dev batarya ile birlikte gelecek. Akıllı telefon ayrıca yüksek yenileme hızı ve yüksek şarj hızı dahil olmak üzere birçok özelliğiyle de dikkatleri üzerinde toplayacak.

Honor Magic 9'un Bataryası Kaç mAh Olacak?

Honor Magic 9'un 8000 mAh ile 9000 mAh arasında bir batarya kapasitesine sahip olacağı iddia edildi. Bu dev batarya, akıllı telefonun uzun pil ömrü sunmasını sağlayacak. Böylece akıllı telefonu sık sık şarj etmeye gerek kalmayacak. Telefonun ayrıca 90W civarı hızlı şarj teknolojisini destekleyecek. Bu teknoloji sayesinde telefon kısa sürede şarj olacak.

Çok şık bir tasarıma sahip olan Honor Magic 8'de 7000 mAh batarya kapasitesi tercih edilmişti. Dolayısıyla iddia doğruysa batarya tarafında ciddi bir artış yaşanacak. Android 16 tabanlı MagicOS 10 ile birlikte gelen Magic 8 ayrıca 90W kablolu hızlı şarj, 80W kablosuz hızlı şarj teknolojilerini destekliyor.

Magic 8'de iki adet 4.6 GHz Oryon V3 Phoenix L ve altı adet 3.62 GHz Oryon V3 Phoenix M olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeren Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisi tercih edilmişti. Serinin yeni modelinde ise Snapdragon 8 Elite Gen 6 alacak. 2 nm üretim süreciyle geliştirilecek bu işlemci, önceki nesle kıyasla hem daha verimli çalışacak hem de daha yüksek performans sunacak.

Honor Magic 9'un Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Honor Magic 8 için 4 bin 499 yuan (28 bin 421 TL) başlangıç fiyat etiketi belirlendi. Serinin yeni modelinin ise 4 bin 900 yuan (30 bin 952 TL) civarı bir başlangıç fiyat etiketiyle satışa sunulması bekleniyor. Konu ile ilgili resmî açıklama yapılmadığını, bu nedenle telefonun farklı fiyata sahip olabileceğini belirtelim.

Honor Magic 9 Ne Zaman Tanıtılacak?

Honor Magic 9'un eylül veya ekim ayında tanıtılacağı tahmin ediliyor. 2025 yılının ekim ayında tanıtılan Honor Magic 8 Türkiye'ye gelmedi fakat Honor Magic 8 Lite şu anda 21 bin TL civarında bir fiyat etiketiyle satılıyor. Yeni modelde de benzer bir yol izlenmezse Honor Magic 8'in Türkiye'ye gelme ihtimalinin olduğunu söylemek mümkün.