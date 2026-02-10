Google'ın 120Hz OLED Ekranlı Telefonu Yolda! Fiyatı Ortaya Çıktı

Google Pixel 10a'ya dair önemli bilgiler ortaya çıkmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde renk seçenekleri ortaya çıkan Google Pixel 10a'nın bu kez fiyatı sızdırıldı. Yüksek çözünürlüklü OLED ekran ile birlikte gelmesi beklenen telefon, serinin diğer modellerine kıyasla biraz daha uygun fiyatlı olacak.

Google Pixel 10a'nın Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Ortaya çıkan bilgilere göre Google Pixel 10a'nın 128 GB depolama alanına sahip sürümü 626,90 euro (32 bin 609 TL), 256 GB depolama alanına sahip sürümü ise 740,91 euro (38 bin 544 TL) fiyat etiketiyle satışa sunulacak. Google Pixel 10 için 799 dolar (34 bin 864 TL), Google Pixel 10 Pro için 999 dolar (43 bin 590 TL) başlangıç fiyat etiketi belirlenmişti.

Siyah, açık mor, pembe ve açık yeşil olmak üzere dört farklı renk seçeneğine sahip olması beklenen Pixel 10a, 18 Şubat 2026 tarihinde tanıtılacak. Google tarafından üretilen akıllı telefonlar Türkiye'de resmî olarak satılmıyor. Dolayısıyla Google Pixel 10a da Türkiye'de satılmayacaktır.

Google Pixel 10a'nın Özellikleri Nasıl Olacak?

İşlemci: Tensor G4

Tensor G4 RAM: 8 GB

8 GB Batarya: 5100 mAh

5100 mAh Şarj Hızı: 23W

23W Depolama: 128 GB / 256 GB

128 GB / 256 GB Ekran Boyutu: 6,3 inç

6,3 inç Ekran Teknolojisi: OLED

OLED Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz Ekran Parlaklığı: 2000 nit

2000 nit Ön Kamera: 13 MP

13 MP Ana Kamera: 48 MP

48 MP Ultra Geniş Açılı Kamera: 13 MP

İddiaya göre akıllı telefon gücünü Tensor G5 işlemcisinden alacak. 3 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemci, bir adet 3.78 GHz Cortex-X4, beş adet 3.05 GHz Cortex-A725 ve iki adet 2.25 GHz Cortex-A520 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor. Google Pixel 10, Pixel 10 Pro, Pixel 10 Pro XL ve Pixel 10 Pro Fold'da da aynı işlemci tercih edilmişti.

Pixel 10a'nın arka yüzeyinde 48 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera ve 13 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera bulunacak. Ön yüzeyde ise 13 megapiksel çözünürlüğünde kamera yer alacak. 8 GB RAM'e sahip akıllı telefon, 128 GB ve 256 GB olmak üzere iki farklı depolama seçeneği sunacak.

Google'ın bütçe dostu yeni telefonunun ekranı 6,3 inç büyüklüğünde olacak. Pixel 10a, OLED ekran üzerinde 2000 nit maksimum pralaklık ve 120Hz yenileme hızı sunacak. Yüksek yenileme hızı sayesinde akıcı bir ekran deneyimi elde edilecek. Telefon 5100 mAh batarya kapasitesi ve 23W hızlı şarj desteği ile birlikte gelecek.