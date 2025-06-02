Bu Telefon Aşırız Ucuz: 6000 mAh Batarya ve 120Hz Ekrana Sahip!

Geçtiğimiz günlerde Realme GT 7 ve GT 7T modellerini tanıtan Realme, yeni bir telefon duyurdu. Uygun fiyat etiketine sahip C73 5G isimli telefon, devasa batarya kapasitesi ve yüksek yenileme hızı sunuyor.

Realme C73 5G Özellikleri

6,67 inç ekran büyüklüğüne sahip C73 5G modeli, IPS LCD ekran üzerinde 720 x 1604 piksel çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunuyor. 197 gram ağırlığındaki telefon 165,7 x 76,22 x 7,94 mm boyutlarında.

Mali-G57 MC2 GPU'ya sahip telefonda MediaTek Dimensity 6300 bulunuyor. 6 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemci iki adet Cortex-A76 2.4GHz altı adet Cortex-A55 2GHz olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor.

4 GB LPDDR4X RAM'e sahip C73 5G modeli 64 GB ve 128 GB olmak üzere iki farklı depolama seçeneği sunuyor. 6.000 mAh batarya kapasitesine sahip telefon 15W hızlı şarj teknolojisini destekliyor.

Android 16 tabanlı Realme UI 6.0 ile birlikte gelen telefonun arka tarafında 32 megapiksel çözünürlüğünde f/1.8 diyafram değerine sahip ana kamera bulunuyor. Ön yüzeyde ise 8 megapiksel çözünürlüğünde f/2.0 diyafram değerine sahip kamera mevcut.

Telefon IP64 sertifikası sayesinde belirli seviyeye kadar suya ve toza karşı dayanıklılık sunuyor. Telefonun yan tarafında parmak izi sensörü de bulunuyor. Peki, Realme C73 5G ne kadar fiyata satılıyor?

Realme C73 5G Fiyatı