Çift 200 MP Kameralı Katlanabilir Telefon Geliyor: Rakipsiz Olacak!

Çin merkezli teknoloji devi Honor, katlanabilir telefon pazarındaki iddiasını artırarak sürdürüyor. 2025 yılında Honor Magic V5 modeliyle büyük bir çıkış yakalayan şirket şimdi de yeni Honor Magic V6 ile pazardaki yerini sağlamlaştırmayı hedefliyor.

Gelen son bilgilere göre yaklaşan katlanabilir akıllı telefon özellikle kamera alanında oldukça önemli yükseltmelerle birlikte gelecek. Öyle ki cihazın çift 200 MP sensör de dahil olmak üzere hem donanımsal hem de yazılımsal açıdan üstün fotoğrafçılık yetenekleri kazanacağı söyleniyor. İşte detaylar!

Honor Magic V6'nın Kamera Özellikleri Nasıl Olacak?

Güvenilir kaynaklar tarafından yapılan paylaşımlara göre yeni katlanabilir cihaz en az üç sensörden oluşan bir arka kamera modülüne sahip olacak. Bu sensörlerden ana kamera ve periskop telefoto lensin tıpkı Honor Magic 8 Ultra modelinde olduğu gibi 200 MP çözünürlüğünde sunacağı iddia ediliyor.

Honor'un planları sadece yüksek çözünürlüklü sensörlerle sınırlı değil. Şirket yeni kamera donanımlarını desteklemek için yazılım tarafında da önemli iyileştirmelere gidecek. Bu bağlamda yeni telefonda gelişmiş yapay zeka (AI) fotoğraf düzenleme araçları ve yeniden tanımlanmış yakınlaştırma yetenekleri ile karşılaşmamız muhtemel.

Öte yandan Huawei modellerinden aşina olduğumuz multispektral lens teknolojisinin Honor cihazlarına gelip gelmeyeceği de merak konusu. Bilmeyenler için bu teknoloji, kameraların insan gözünün göremediği dalga boylarını algılayarak, renkleri ve cilt tonlarını ortam ışığından etkilenmeden en doğal haliyle fotoğraflara yansıtmasını sağlıyor.

Kaynaklar, Honor'un bu özel görüntüleme bileşeni üzerinde çalıştığını doğrulasa da özelliğin ne zaman piyasaya sürüleceği henüz netlik kazanmadı. Ancak 2026 yılının ilk yarısında tanıtılması beklenen Magic V6'nın, bu teknolojiye ev sahipliği yapması kuvvetle muhtemel görünüyor.

Honor Magic V6'nın muhtemel teknik özellikleri:

İşlemci: Snapdragon 8 Elite Gen 5

Batarya: 7.200 mAh

Şarj Hızı: 66W

Arka Kamera: 200 MP ana kamera + ultra geniş açılı sensör + 200 MP periskop telefoto lens

Dayanıklılık: IP58/IP59

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizin yeni Magic V6'dan beklentileriniz neler? Yorumlarda buluşalım.