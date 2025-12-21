Honor'dan Çok Güçlü Telefon Geliyor! OLED Ekran ve Dahası

Honor, Magic 8S isimli akıllı telefon üzerinde çalışıyor. Yaşanan bir sızıntı ile birlikte Magic 8S'in özellikleri ortaya çıktı. Sızdırılan bilgilere göre Android telefonda çok güçlü işlemci yer alacak. Akıllı telefon bu işlemci sayesinde yüksek performans sunacak. Cihaz ayrıca yüksek çözünürlüklü OLED ekranıyla da dikkatleri üzerinde toplayacak.

Honor Magic 8S'in Özellikleri Nasıl Olacak?

Ekran Boyutu: 6,3 inç

6,3 inç Ekran Teknolojisi: OLED

OLED Ekran Çözünürlüğü: 1.5K

1.5K İşlemci: Dimensity 9500

Dimensity 9500 Güvenlik: Ekran altı ultrasonik parmak izi sensörü

Ortaya çıkan bilgilere göre Honor Magic 8S, 6,3 inç ekran büyüklüğüne sahip olacak. Akıllı telefon, OLED ekran üzerinde 1.5K çözünürlük sunacak. Honor Magic 8 Pro'da 6,71 inç ekran büyüklüğü, OLED ekran, 1256 x 2808 piksel çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı tercih edilmişti. Magic 8S'te de 120Hz yenileme hızı görebiliriz.

Honor'un yeni amiral gemisi Magic 8S'te Arm G1-Ultra GPU ve MediaTek Dimensity 9500 işlemcisi yer alacak. 3 nm üretim süreciyle geliştirilen yeni işlemci, bir adet adet 4.21GHz C1 Ultra çekirdeği, üç adet 3.5GHz C1 Premium çekirdeği ve dört adet C1 Pro performans çekirdeği olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor.

Magic 8S'te bu güçlü işlemci sayesinde en iyi grafikli mobil oyunlar bile kasma ve donma olmadan sorunsuz bir şekilde oynanabilecek. Telefonda ayrıca ultrasonik parmak izi sensörü bulunacak. Ekran altına entegre edilecek bu teknoloji hem güvenliği hem de kullanım kolaylığını artıracak.

Honor Magic 8S Ne Zaman Tanıtılacak?

Honor'un merakla beklenen yeni akıllı telefon modeli Magic 8S'in 2026 yılının ocak ayında tanıtılacağı iddia edildi. Tanıtımla beraber akıllı telefonun tüm teknik özellikleri, fiyat etiketi ve tasarımı belli olacak. Ayrıca yeni amiral gemisi, beyaz, siyah, turuncu ve mor olmak üzere dört farklı renk seçeneği sunacak.