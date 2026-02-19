Honor'un Çok Güçlü Katlanabilir Telefonu Kış Olimpiyatları'nda Görüldü

Honor'un yakında kullanıcıların karşısına çıkarmayı planladığı Magic V6 isimli yeni katlanabilir telefon, Kış Olimpiyatları'nda görüldü. Altın madalyalı bir sporcu elinde tutarken yakalanan görüntüler, telefonu bekleyen kişilerin daha da fazla heyecanlanmasına neden oldu. Neyse ki çok fazla beklemeye gerek kalmayacak.

Honor Magic V6'nın Yeni Görüntüleri Sızdırıldı

Honor Magic V6, hâlâ devam eden Kış Olimpiyatları'nda altın madalyalı sporculardan Xu Mengtao'nun elinde görüntülendi. Aşağıda yer alan fotoğraflara göz attığınızda da görebileceğiniz üzere henüz duyurulmamış bu telefon Mengtao tarafından kullanılıyordu. Honor, sporcu ile iş birliği yaptığını doğruladı ve onu katlanabilir cihazın elçisi olarak atadı.

Honor Magic V6'nın Özellikleri Neler?

İşlemci: Snapdragon 8 Elite Gen 5

Snapdragon 8 Elite Gen 5 Ana Kamera: 200 MP

200 MP Hızlı Şarj: 120W

120W Batarya: 7.150 mAh / 6.850 mAh

Daha önce ortaya çıkan bilgilere göre Honor Magic V6, Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisinden güç alacak. 3 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemcide iki adet 4.6 GHz Oryon V3 Phoenix L ve altı adet 3.62 GHz Oryon V3 Phoenix M olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek mevcut. Bu işlemci sayesinde çok yüksek performans sunacak olan cihazın arka tarafında da oldukça iddialı kamera bulunacak.

Cihazın arka yüzeyinde 200 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera ve periskop telefoto kamera yer alacak. Periskop telefoto kameranın çözünürlüğü henüz açıklığa kavuşmasa da 3x optik yakınlaştırma özelliği sunacağı söyleniyor. Magic V5'te ise 50 megapiksel ana kamera, 50 megapiksel ultra geniş açılı kamera ve 64 megapiksel periskop telefoto kamera bulunduğunu hatırlatalım.

Honor Magic V6'nın Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Honor Magic V5 için Çin'de 8 bin 999 yuan (57 bin TL) başlangıç fiyat etiketi belirlenmişti. Magic V6'nın de 9 bin 300 yuan (59 bin 54 TL) civarı başlangıç fiyat etiketiyle satışa sunulması bekleniyor. Konu ile ilgili resmî açıklama yapılmadığını, bu nedenden dolayı telefonun farklı fiyat etiketiyle gelebileceğini belirtelim.

Honor Magic V6 Ne Zaman Tanıtılacak?

Honor Magic V6'nın tanıtımının Mart 2026'nın ilk haftasında gerçekleştirilmesi bekleniyor. Magic V5, Türkiye'de satılmıyor ancak Honor'un Magic V3 modeli dahil pek çok telefonu şu anda satışta. Dolayısıyla Magic V5'in de Türkiye'ye gelme ihtimali olduğunu söyleyebiliriz.