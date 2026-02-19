Dreame'den Altın Kaplama Telefonlar Geliyor! Görüntüler Paylaşıldı

Akıllı ev ürünleri ile ön plana çıkan Dreame, Polonya'da düzenlenen etkinlikte ilk telefonları RS1, Air 1 ve E1 modellerini sergiledikten sonra şimdi de Çin'in sosyal medya platformu olan Weibo üzerinden yeni Dreame Aurora isimli "lüks" telefon serisinin görüntülerin paylaştı.

Dreame Aurora Serisi Neler Sunuyor?

Dreame Aurora serisi, üç farklı modelden oluşuyor. Bunlardan biri, küllerinden doğan "Anka Kuşu" tasarımına sahip. Son derece detaylı işlemelerle bulunduğu her ortamda kendini göstermeyi başaracak gibi görünen bu modelin yanı sıra altın ejderha temalı bir model mevcut. Bu da geleneksel Çin ejderhası odaklı, titiz bir işleme sürecinden geçmiş gibi izlenim veriyor.

Üçüncü model olan altın at modeli hem zarafeti hem gücü temsil ediyor. Her üçü de altın kaplama olan bu modellerin tamamında gerçek altın ve değerli taşlar kullanıldığı belirtildi. Teknik özellikler paylaşılmadı. Bunların yalnızca koleksiyonculara özel olarak sunulacağını göz önünde bulunduracak olursak zaten bir önemi de kalmıyor. Gösteriş daha çok ön plana çıkıyor. Öyle ki fiyat bilgisi bile paylaşılmadı.

Dreame Sadece Telefonlarla Sınırlı Kalmıyor

Bu yeni lüks telefon serisini bir kenara bırakacak olursak, Dreame, sadece telefon değil, akıllı yüzük, elektrikli araçlar ve hatta aksiyon kamerası ile ismini daha geniş çapta duyurmaya devam ediyor. Akıllı robot süpürgeler ve diğer ev odaklı ürünlerle sınırlı kalmak yerine daha geniş bir ürün yelpazesi sunmaya karar veren markanın özellikle yakında sunması beklenen yüzüğü oldukça dikkat çekici özelliklere sahip.

NFC desteği bulunan akıllı yüzük, yapay zeka destekli özelliklerle donatıldı. Dreame'nin akıllı ev ürünlerini kontrol etmek gibi amaçlarla kullanıma uygun şekilde geliştirilen cihaz, kandaki oksijen seviyesi, kalp atışı izleme, aktivite takibi ve daha pek çok özellik sunuyor. Öte yandan dokunarak iletişim bilgilerini paylaşma gibi özellikler içeriyor.