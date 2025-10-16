165Hz Ekrana Sahip Uygun Fiyatlı Tablet Tanıtıldı! 12 GB RAM'i Var

Çok şık bir görünüme sahip olan Honor MagicPad 3 12.5 tanıtıldı. Bununla beraber tabletin tüm özellikleri ve fiyat etiketi belli oldu. Honor'un bütçe dostu yeni tableti yüksek yenileme hızı, dev batarya ve yüksek şarj hızı dahil olmak üzere birçok özelliğiyle öne çıkıyor. Tablette ayrıca çok güçlü bir işlemci bulunuyor.

Honor MagicPad 3 12.5 Özellikleri

Ekran Boyutu: 12.5 inç

12.5 inç Ekran Çözünürlüğü: 2032 x 3048 piksel

2032 x 3048 piksel Ekran Teknolojisi: IPS LCD

IPS LCD Ekran Piksel Yoğunluğu: 294 PPI

294 PPI Ekran Yenileme Hızı: 165 Hz

165 Hz İşlemci: Snapdragon 8 Gen 3

Snapdragon 8 Gen 3 RAM Seçenekleri: 8 GB, 12 GB

8 GB, 12 GB Depolama: 256 GB

256 GB Arka Kamera: 13 MP

13 MP Ön Kamera: 8 MP

8 MP Batarya Kapasitesi: 10.100 mAh

10.100 mAh Hızlı Şarj: 66W

12,5 inç ekran büyüklüğüne sahip olan tablet, IPS LCD ekran üzerinde 2032 x 3048 piksel çözünürlük, 294 PPI piksel yoğunluğu, HDR modunda 1000 nite kadar parlaklık ve 165Hz yenileme hızı sunuyor. 277,80 x 190,93 x 5,88 mm boyutlarında ve 528 gram ağırlığındao lan tablette Bluetooth 5.4 ve Wi-Fi 7 desteği de mevcut.

Tablet gücünü Snapdragon 8 Gen 3 işlemcisinden alıyor. 4 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemci bir adet 3.3 GHz Cortex-X4, üç adet 3.2 GHz Cortex-A720, iki adet 3.0 GHz Cortex-A720 ve iki adet 2.3 GHz Cortex-A520 olmak üzere toplamda sekiz çekirdek içeriyor. Honor MagicPad 3 Pro'da Snapdragon 8 Elite Gen 5 tercih edilmişti.

Android 15 tabanlı MagicOS 9.0.1 ile kutudan çıkan tbalet, Android 16 tabanlı MagicOS 10'a yükseltilebiliyor. Tablet 8 GB ve 12 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneği sunuyor. Depolama tarafında ise 256 GB depolama alanı bulunuyor. 10.100 mAh batarya kapasitesine sahip olan tablet 66W hızlı şarj teknolojisini destekliyor.

Yüzde 89 ekran gövde oranına sahip olan tabletin arka tarafında 13 megapiksel çözünürlüğünde f/2.0 diyafram açıklığına sahip kamera yer alıyor. Ön yüzeyde ise 8 megapiksel çözünürlüğünde f/2.2 diyafram açıklığına sahip kamera mevcut. Peki, Honor'un yeni Android tableti MagicPad 3 12.5'in fiyatı ne kadar?

Honor MagicPad 3 12.5 Fiyatı

Yeşil, mor, beyaz ve gri olmak üzere dört farklı renk seçeneği sunan Honor MagicPad 3 12.5'in 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip olan sürümü için 2.699 yuan (15.890 TL), 12 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip sürümü için 2.999 yuan (17.660 TL) fiyat etiketi belirlendi. Tablette kalem desteği de mevcut.