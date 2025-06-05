Honor'dan 144Hz Ekranlı Tablet Geliyor! İşlemcisi Çok Güçlü

Geçtiğimiz günlerde Honor Tablet 10 isimli modeli tanıtan Honor, yeni bir tablet üzerinde çalışıyor. Honor MagicPad 3 isimli tabletin özellikleri sızdırıldı. Ortaya çıkan bilgilere göre yeni tablet yüksek yenileme hızı ve güçlü işlemcisiyle öne çıkacak.

Honor MagicPad 3'ün Özellikleri Nasıl Olacak?

İddiaya göre 13,2 inç ekran büyüklüğüne sahip Honor MagicPad 3 modeli, LCD ekran üzerinde 144Hz yenileme hızı sunacak. MagicPad 2 modelinin 12,3 inç büyüklüğünde OLED ekrana sahip olduğunu belirtelim.

En iyi tabletler arasında yerini almaya hazırlanan MagicPad 3'ün 66W hızlı şarj teknolojisini destekleyeceği öne sürüldü. Serinin önceki modelinde de 66W hızlı şarj teknolojisi tercih edilmişti. Yeni tabletin beyaz, altın ve gri olmak üzere üç farklı renk seçeneği sunacağı söyleniyor.

Yeni tablet gücünü Snapdragon 8 Gen 3 işlemcisinden alacak. 4 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemci bir adet 3.3 GHz Cortex-X4, üç adet 3.2 GHz Cortex-A720, iki adet 3.0 GHz Cortex-A720 ve iki adet 2.3 GHz Cortex-A520 olmak üzere toplamda sekiz çekirdek içeriyor.

Tabletin 8 GB, 12 GB ve 16 GB olmak üzere üç farklı LPDDR5X RAM seçeneği sunması bekleniyor. Depolama tarafında ise 256 GB, 512 GB ve 1 TB seçenekleri yer alacak.

Honor MagicPad 3 Ne Zaman Tanıtılacak?

Honor MagicPad 3 isimli tabletin temmuz ayında tanıtılması bekleniyor.