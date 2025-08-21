Honor, Fiyatına Çok Şaşıracağınız Yeni Tabletini Küresel Pazarda Satışa Sundu

Son dönemde piyasaya sürdüğü akıllı telefonlarıyla teknoloji dünyasında ses getiren Honor, uzun bir süredir hem dünyada hem de ülkemizde piyasaya sürdüğü uygun fiyatlı akıllı tabletleriyle kullanıcıların beğenisini kazanıyor. Şirket, son olarak geçtiğimiz aylarda Çin'de satışa sunduğu Honor MagicPad 3 isimli yeni cihazını kısa bir süre küresel pazarda görücüye çıkardı.

İlk olarak İngiltere'de kullanıcıların beğenisine sunulan yeni tablet, bütçe dostu fiyatına rağmen sahip olduğu üstün özellikleri ve beraberinde gelen kullanışlı aksesuarları ile dikkat çekiyor. İşte Honor MagicPad 3'ün özellikleri ve fiyatı!

Honor MagicPad 3 Özellikleri

Snapdragon 8 Gen 3 yonga setinden güç alan Honor MagicPad 3, 16 GB RAM ve 512 GB depolama alanına ev sahipliği yapıyor. 3200 x 2136 çözünürlük ve 165 Hz yenileme hızı sunan 13.3 inçlik bir LCD panel ile birlikte gelen cihaz, ayrıca 66W hızlı şarj desteğiyle dikkat çeken 12.450 mAh kapasiteli bir pilden besleniyor.

Optik tarafında ise 9 MP'lik bir ön kamera ve makro destekli 13 MP'lik bir arka kamera ile gelen MagicPad 3 sekiz hoparlörlü ses sistemi, Wi-Fi 7 ve Bluetooth 5.4 bağlantı özelliklerine de sahip. Sadece 5.79 mm inceliğindeki tablet, geniş donanım havuzuna rağmen sadece 595 gram ağırlığında.

Yeni MagicPad 3, Android 15 tabanlı MagicOS 9 arayüzüyle çalışıyor ve Honor'un kısa süre önce geliştirdiği yeni yapay zeka destekli birçok özelliği destekliyor. Yazı asistanı, özetleyici ve konuşmaları metne dönüştürme gibi pek çok araç tablette mevcut. Son olarak cihazın, Android ve iOS cihazlar arasında hızlı dosya transferi yapılabilmesine imkan tanıyan Honor Share özelliğini de desteklediğini belirtelim.

Honor Magic 3 Fiyatı

Rakiplerine kıyasla hiç de fena olmayan özelliklere ev sahipliği yapan Honor Magic 3'ün İngiltere'deki fiyatı 499 sterlin olarak açıklandı. Bunun yanı sıra 85.99 sterlin değerindeki Magic-Pencil 3 ve 99 sterlin karşılığında satın alınabilen Honor Akıllı Dokunmatik Klavye'nin tabletle birlikte hediye edildiğini belirtmekte de fayda var. Cihazın ülkemize gelip gelmeyeceği ise hala merak konusu.

Peki siz yeni Honor MagicPad 3 hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım.