vivo'nun Yeni Katlanabilir Telefonu Yolda! Görüntüleri Sızdırıldı

vivo'nun yeni katlanabilir telefonu X Fold 6'ya dair önemli bir gelişme yaşandı. Bu gelişme doğrultusunda telefonun görüntüleri ortaya çıktı. Bununla birlikte X Fold 6'nın tasarımı açıklığa kavuştu. Çok şık bir görünüme sahip katlanabilir telefon, yüksek batarya kapasitesi sayesinde uzun pil ömrü sunacak.

vivo X Fold 6'nın Tasarımı Nasıl Olacak?

X Fold 6'nın arka yüzeyinde daire şeklinde bir modül bulunacak. Daire şeklinde modülün üzerinde üç adet kamera ve bir adet LED flaş yer alacak. Arka yüzeyde vivo logosu da bulunacak. Cihazın yan tarafında güç ve ses butonları yer alacak. Görselde telefonun yeşil rengi bulunuyor. Diğer renk seçenekleri ise henüz belli değil.

vivo'nun yeni telefonu, Samsung Galaxy Z Fold 7 ve Samsung Galaxy Z Fold 6 gibi yatay katlanacak. Yani telefon açıldığında çok daha büyük bir ekran sunacak. Böylece tabzet benzeri bir deneyim elde edilecek. Bu tasarım, özellikle kitap okuma ve film dizi izleme gibi aktivitelerde çok kullanışlı olacak.

Karşılaştırma yapmak gerekirse serinin bir önceki modeli vivo x Fold 5'te de benzer bir tasarım tercih edilmişti. Öyle ki bu telefonda da daire şeklinde bir modül bulunuyor. Arka yüzeyde vivo logosu da mevcut. Cihazın yan tasarında ise güç ve ses butonları yer alıyor. Bu telefonun renk seçenekleri arasında siyah, yeşil ve beyaz bulunuyor.

X Fold 5'in katlanmamış hâli 4,3 mm, katlanmış hâli ise 9,2 mm kalınlığında. Ortaya çıkan görüntülere göre serinin yeni modeli de oldukça ince bir gövdeye sahip olacak. Bu arada önceki model 217 gram ağırlığında. Bu göz önünde bulundurulduğunda X Fold 6 da 215 gram civarında bir ağırlığa sahip olabilir.

vivo X Fold 6'nın Özellikleri Neler Olacak?

İşlemci: Dimensity 9500

Dimensity 9500 Ana Kamera: 200 MP

200 MP Periskop Telefoto Kamera: 50 MP

50 MP Ultra Geniş Açılı Kamera: 50 MP

50 MP Batarya: 6.900 mAh

6.900 mAh İşletim Sistemi: Android 16 tabanlı OriginOS 6

vivo X Fold 6 Ne Zaman Tanıtılacak?

vivo X Fold 6'nın haziran ayının sonuna doğru tanıtılması bekleniyor. Tanıtımla birlikte telefonun tüm özellikleri, fiyat etiketi ve renk seçenekleri belli olacak. 16 GB RAM seçeneği ve güçlü işlemci dahil olmak üzere birçok özelliğiyle dikkatleri üzerinde toplayan X Fold 5, geçtiğimiz yılın haziran ayında tanıtılmıştı.

vivo X Fold 6 Türkiye'de Satılacak mı?

Türkiye'de şu anda vivo X300 Pro ve vivo V70 dahil olmak üzere vivo'nun pek çok telefonu satılıyor ancak X Fold 5 satılmıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda X Fold 6'nın Türkiye'de satışa sunulma ihtimali düşük olduğunu söylemek mümkün. Bu arada X Fold 6'nın Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağına dair açıklama yapılmadı.

vivo X Fold 6'nın Fiyatı Ne Kadar Olacak?

vivo X Fold 5 için 1.607 dolar (74 bin TL) başlangıç fiyat etiketi belirlenmişti. X Fold 6'nın önceki modelden daha iyi özelliklere sahip olacağı göz önünde bulundurulduğunda yeni telefon, 1.690 dolar (77 bin 904 TL) civarında bir fiyat ile satılabilir. Telefon Türkiye'de satışa sunulursa vergili fiyatı 150 bin TL civarında olabilir. Elbette yerel fiyatlandırma yapılabileceğini de belirtelim. Konuya dair açıklama yapılmadığını, dolayısıyla telefonun farklı fiyat ile satılabileceğini belirtelim.

Editörün Yorumu

vivo X Fold 6'nın tasarımını çok beğendim. Tercih edilen renk seçeneği, telefonun etkileyici bir görünüme sahip olmasını sağlamış. Bu arada cihazın güçlü işlemci sayesinde kaliteli grafiklere ve yoğun efektlere sahip mobil oyunları bile kasma, donma veya takılma gibi bir sorun olmadan çalıştırabileceğini belirteyim. Telefonun ayrıca yüksek çözünürlüklü üçlü arka kamera sistemi sayesinde kaliteli fotoğraf ve video çekebileceğini söyleyebilirim.