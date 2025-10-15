A101 6 Bin TL Daha Ucuza iPhone Air Satıyor!

Apple'ın en ince telefonu iPhone Air'i satın almak isteyen kişiler için önemli bir fırsat sunuldu. A101 marketlerde iPhone Air, normal satış fiyatından 6 bin TL daha düşük bir fiyat etiketiyle satılmaya başlandı. Peki, şık tasarımın yanı sıra güçlü donanımıyla da öne çıkan telefonu satın almak için ne kadar ücret ödemek gerekiyor?

A101'de iPhone Air'in Fiyatı Ne Kadar?

A101 marketlerde iPhone Air'in 256 GB depolama alanına sahip sürümü 91 bin 999 TL fiyat etiketiyle satılıyor. Gök mavisi, uçuk altın rengi, pamuk beyazı ve uzay siyahı olmak üzere dört farklı renk seçeneği sunan bu telefon, Apple'ın çevrim içi mağazasında 97 bin 999 TL fiyata sahip. Dolayısıyla telefonu 6 bin TL daha ucuza satın almak mümkün.

iPhone Air Özellikleri

Ekran Boyutu: 6.5 İnç

6.5 İnç Ekran Teknolojisi: LTPO Super Retina XDR OLED

LTPO Super Retina XDR OLED Ekran Çözünürlüğü: 1260 x 2736 piksel çözünürlük

1260 x 2736 piksel çözünürlük Ekran Piksel Yoğunluğu: 460 PPI

460 PPI Ekran Koruma Teknolojisi: Ceramic Shield 2

Ceramic Shield 2 Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz İşlemci: Apple A19 Pro

Apple A19 Pro RAM: 12 GB

12 GB Depolama: 256 GB / 512 GB / 1 TB

256 GB / 512 GB / 1 TB Arka Kamera: 48 MP Fusion kamera (2x yakınlaştırmalı telefoto kamera özelliğini de içeriyor.)

48 MP Fusion kamera (2x yakınlaştırmalı telefoto kamera özelliğini de içeriyor.) Arka Kamera Video Kaydı: 4K 24/25/30/60/100/120 FPS, 1080p 25/30/60/120/240 FPS

4K 24/25/30/60/100/120 FPS, 1080p 25/30/60/120/240 FPS Ön Kamera: 18 MP

18 MP Ön Kamera Video Kaydı: 4K 24/25/30/60 FPS, 1080p 25/30/60/120 FPS

4K 24/25/30/60 FPS, 1080p 25/30/60/120 FPS Yazılım: iOS 26

iOS 26 Batarya: 3.149 mAh

3.149 mAh Dynamic Island: Destekliyor.

Destekliyor. Apple Intelligence: Destekliyor.

Destekliyor. Ağırlık: 165 gram

165 gram Kalınlık: 5,6 mm

6,5 inç ekran büyüklüğüne sahip olan iPhone Air, LTPO Super Retina XDR OLED ekran üzerinde 1260 x 2736 piksel çözünürlük, 460 PPI piksel yoğunluğu ve 120Hz yenileme hızı sunuyor. Sadece 5,6 mm kalınlığında ve 165 gram ağırlığında olan telefon, Ceramic Shield 2 ekran koruma teknolojisini destekliyor.

Gücünü Apple A19 Pro işlemcisinden alan telefonda 12 GB RAM bulunuyor. Depolama tarafında ise 256 GB, 512 GB ve 1 TB olmak üzere üç farklı seçenek mevcut. 3.149 mAh batarya kapasitesine sahip olan telefon, Apple'ın en güncel işletim sistemi iOS 26 ile birlikte geliyor.

Telefonun arka tarafında 48 megapiksel çözünürlüğünde Fusion kamera bulunuyor. Bu kamera, 2x yakınlaştırmalı telefoto kamera özelliğini de içeriyor. Yani telefon iki gelişmiş kamera gücünde tek kamera ile geliyor. Ön yüzeyde ise 18 megapiksel çözünürlüğünde Center Stage kamera yer alıyor.

Ön kamera, fotoğraf ve video çekerken kadraj almanın çok pratik bir yolunu sunuyor. Görüş alanını genişletmek ve dikey ile yatay pozisyonlar arasında geçiş yapmak için ekrana dokunmak yeterli oluyor. Telefon ayrıca Dynamic Island ve Apple Intelligence özelliklerini de içeriyor.

Editörün notu: Bu içerik herhangi bir reklam içermemektedir. İlgi çekici ürün/hizmet hakkında bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır.