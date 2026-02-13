Honor'dan Uygun Fiyatlı Tablet! 10.100 mAh Bataryası Var

Android mobil cihaz üreticilerinden Honor, uygun fiyatlı tablet kataloğunu genişletmeye devam ediyor. Son olarak şirket, Pad X8b adlı yeni modelini küresel olarak duyurdu. Tablet ses sistemi, devasa kapasiteli bataryası ve bütçe dostu olmasıyla dikkat çekmeyi başardı. İşte Honor Pad X8b özellikleri ve fiyatı...

Honor Pad X8b Özellikleri

Tabletin özelliklerine baktığımızda 11 inç TFT LCD ekrana sahip olduğunu görüyoruz. 1920 x 1200 piksel çözünürlük, 207 ppi piksel yoğunluğu ve 90 Hz yenileme hızı sunan bu ekran, 500 nit parlaklığa ulaşabiliyor. Ayrıca panel, TÜV Theinland sertifikasına sahip. Bu da göz sağlığını korumaya yönelik standartları karşıladığı anlamına geliyor.

Cihazın kalbinde Qualcomm'a ait Snapdragon 680 işlemci yer alıyor. Buna 4 GB RAM ve 128 GB depolama alanı eşlik ediyor. Ne yazık ki bellek ve depolama için başka seçenek yok. Fakat depolama kapasitesini microSD kart desteği ile 2 TB'a kadar artırabilmek mümkün.

Hem ön hem arka tarafında 5 MP çözünürlüklü kamera bulunan Honor Pad X8b, 10.100 mAh kapasiteli bataryadan güç çekiyor. Modelin şarj hızı bilinmiyor fakat marka, tabletin açık olup hiç kullanılmadığında 97 gün boyunca dayanabildiğini belirtiyor.

Android 16 tabanlı MagicOS 10 üzerinde çalışarak güncel bir yazılım deneyimi sunuyorken dört hoparlör, çift bant Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0 ve USB Type-C desteği de Honor Pad X8b özellikleri arasında.

Honor Pad X8b özellikleri şu şekilde sıralandı:

Honor Pad X8b Fiyatı

Suudi Arabistan'da satışa sunulan Honor Pad X8b'nin fiyatı 175 dolar olarak açıklandı. Cihazın ülkemizde piyasaya sürülüp sürülmeyeceği ise şimdilik belirsiz. Ancak satılacak olursa diye bir fiyat tahmini yapabiliriz. 175 doları döviz cinsinden çevirdiğimizde 7 bin 600 TL'ye denk geliyor.

Tabletler için uygulanan yaklaşık yüzde 27 oranında vergiyi de göz önünde bulundurursak yaklaşık 10 bin TL şeklinde bir tahminde bulunabiliriz. Bu da onu asgari ücretle alınabilecek tabletlerden biri yapıyor.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Honor Pad X8b özellikleri ve fiyatını nasıl buldunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.