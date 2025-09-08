iPhone 17 Serisinin Batarya Kapasiteleri Sızdırıldı: Pro ve Pro Max Alacaklara Müjde

iPhone 17 serisi için geri sayım başladı. Apple, yeni telefonlarını 9 Eylül Salı günü yani yarın gerçekleşecek bir etkinlikte tanıtılacak. Elbette ki lansman tarihi bu kadar yakınken sızıntıların da ardı arkası kesilmiyor. Bunlardan sonuncusu ise iPhone 17 serisi'nin batarya kapasitesi oldu.

iPhone 17 Modellerinin Batarya Kapasitesi Ortaya Çıktı

Güvenilir kaynak ShrimpApplePro’nun paylaştığı verilere göre iPhone 17 ailesi şu batarya kapasitelerine sahip olacak:

iPhone 17 : 3692 mAh / 3561 mAh (%3,6 artış)

: 3692 mAh / 3561 mAh (%3,6 artış) iPhone 17 Air : 3149 mAh / 4674 mAh (%48 düşüş, iPhone 16 Plus’a göre)

: 3149 mAh / 4674 mAh (%48 düşüş, iPhone 16 Plus’a göre) iPhone 17 Pro : 4252 mAh / 3582 mAh (%18,7 artış)

: 4252 mAh / 3582 mAh (%18,7 artış) iPhone 17 Pro Max: 5088 mAh / 4685 mAh (%8,6 artış)

Bildiğiniz üzere iPhone 17 serisi pek çok yenilikle birlikte gelecek. Bunların büyük bir kısmı tasarım tarafında olsa da donanım cephesinde de iyileştirmeler mevcut. Özellikle batarya tarafonda ciddi değişimler yaşanacak.

iPhone 17 3692 mAh büyüklüğünde batarya ile gelecek. Bu, 3561 mAh batarya kapasitesine sahip iPhone 16'dan yüzde 3.6 daha byüük bir batarya anlamına geliyor. Ancak asıl iyileştirme iPhone 17 Pro ve iPhone 17 Pro Max tarafında olacak. Yüzde 18'e varan kapasite artışları bu modellerde karşımıza çıkacak.

Bunun temel nedeni ise şirketin Pro modellerde bir SIM kart girişine sahip olmaması ve tamamen eSIM kullanacak olması. Elbette ki bu kesin bilgi değil. Bu versiyonlar sadece bazı ülkelerde satışa sunulabilir. Sadece Plus'ın yerini alacak olan Air yapısı gereği daha düşük batarya kapasitesiyle gelecek.