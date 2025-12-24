Honor Aşırı Ucuz Telefon Tanıttı! 6 GB RAM ve Dahası

Ucuz Android telefonlar arasına yeni bir model daha katıldı. Honor, Play 10A isimli akıllı telefonu tanıttı. Bununla beraber telefonun teknik özellikleri ve fiyatı belli oldu. Büteç dostu Android telefon 6 GB RAM seçeneği dahil olmak üzere birçok özelliğiyle dikkatleri üzerinde topluyor. Peki, Honor Play 10A neler sunuyor?

Honor Play 10A Özellikleri

Ekran Boyutu: 6,75 inç

6,75 inç Ekran Çözünürlüğü: HD+

HD+ Ekran Teknolojisi: LCD

LCD Ekran Yenileme Hızı: 90Hz

90Hz RAM: 4 GB / 6 GB

4 GB / 6 GB Depolama: 128 GB

128 GB İşlemci: MediaTek Dimensity 6300

MediaTek Dimensity 6300 Batarya: 5.300 mAh

5.300 mAh Kablolu Şarj: 15W

15W Arka Kamera: 13 MP

13 MP Ön Kamera: 5 MP

5 MP Yazılım: Android 15 tabanlı MagicOS 9

6,75 inç ekran büyüklüğüne sahip olan Honor Play 10A, LCD ekran üzerinde HD+ çözünürlük ve 90Hz yenileme hızı sunuyor. Android 15 tabanlı MagicOS 9 ile birlikte gelen telefonda Çift nano SIM kart desteği bulunuyor. Bütçe dostu telefonda ayrıca yüz tanıma ile ekran kilidi açma özelliği mevcut.

Honor Play 10A gücünü MediaTek Dimensity 6300 işlemcisinden alıyor. 6 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemci iki adet Cortex-A76 2.4GHz ve altı adet Cortex-A55 2GHz olmak üzere toplamda sekiz çekirdek içeriyor. Geçtiğimiz haftalarda tanıtılan Honor Play 60A'da da aynı işlemci tercih edilmişti.

Akıllı telefon, 4 GB ve 6 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneği sunuyor. Depolama tarafında ise yalnızca 128 GB seçeneği bulunuyor. Cihazda 5.300 mAh batarya kapasitesi yer alıyor. Teelfon ayrıca 15W kablolu şarj teknolojisini destekliyor. Telefonda 13 megapiksel çözünürlüğünde arka kamera, 5 megapiksel çözünürlüğünde ön kamera mevcut.

Honor Play 10A Fiyatı

Çok şık bir tasarıma sahip olan Honor Play 10A'nın 4 GB RAM ve 128 GB depolama alanna sahip sürümü için 799 yuan (4.887 TL), 6 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip sürümü için 899 yuan (5.499 TL) fiyat etiketi belirlendi. Bütçe dostu Android telefon siyah, yeşil ve mavi olmak üzere üç farklı renk seçeneği sunuyor.