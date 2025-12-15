Honor Aşırı Ucuz Telefon Tanıttı! 6 GB RAM ve Dahası

Ucuz Android telefonlar arasına yeni bir model daha katıldı. Honor, Play 60A isimli yeni akıllı telefon modelini tanıttı. Bununla birlikte akıllı telefonun tüm teknik özellikleri, tasarımı ve fiyatı belli oldu. Bütçe dostu telefonda MediaTek'in işlemcisi tercih edildi. Telefon ayrıca 6 GB RAM dahil birçok özelliğiyle öne çıkıyor.

Honor Play 60A Özellikleri

Ekran Boyutu: 6,75 inç

6,75 inç Ekran Çözünürlüğü: 720 x 1600 piksel

720 x 1600 piksel Ekran Teknolojisi: LCD

LCD İşlemci: MediaTek Dimensity 6300

MediaTek Dimensity 6300 RAM: 4 GB / 6 GB

4 GB / 6 GB Depolama: 128 GB

128 GB Arka Kamera: 13 MP

13 MP Ön Kamera: 5 MP

5 MP Batarya: 5.300 mAh

5.300 mAh Şarj Desteği: 15W

15W Yazılım: Android 15 tabanlı MagicOS 9.0

6,75 inç ekran büyüklüğüne sahip olan Honor Play 60A, LCD ekran üzerinde 720 x 1600 piksel çözünürlük sunuyor. 167 x 77 x 7,89 mm boyutlarında ve yaklaşık 186 gram ağırlığında olan akıllı telefonda yüz tanıma ile ekran kilidi açma özelliğini içeriyor. Telefonda ayrıca 3,5 mm kulaklık girişi de mevcut.

Akıllı telefon gücünü MediaTek Dimensity 6300 işlemcisinden alıyor. 6 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemci iki adet Cortex-A76 2.4GHz ve altı adet Cortex-A55 2GHz olmak üzere toplamda sekiz çekirdek içeriyor. Honor Magic 8 Lite modelinde ise sekiz çekirdekli Snapdragon 6 Gen 4 işlemcisi yer alıyor.

Android 15 tabanlı MagicOS 9.0 ile birlikte gelen akıllı telefon 4 GB ve 6 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneği sunuyor. Depolama tarafında ise yalnızca 128 GB seçeneği bulunuyor. Bütçe dostu telefonda 5.300 mAh batarya kapasitesi ve 15W şarj desteği de mevcut. Play 60A'da USB Type-C portu da bulunuyor.

Akıllı telefonun arka yüzeyinde 13 megapiksel çözünürlüğünde f/2.2 diyafram açıklığına sahip ana kamera yer alıyor. Ön yüzeyde ise 5 megapiksel çözünürlüğünde f/2.2 diyafram açıklığına sahip kamera mevcut. Akıllı telefon 1080p çözünürlüğünde video kaydı yapabiliyor. Telefon ayrıca çift SIM kart desteği ile birlikte geliyor.

Honor Play 60A Fiyatı

Çok şık bir tasarıma sahip olan Honor Play 60A'nın 6 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip sürümü için 1.599 yuan (9.688 TL) fiyat etiketi belirlendi. Akıllı telefon açık yeşil, açık mavi ve siyah olmak üzere üç farklı renk seçeneği sunuyor. Çin'de satışa sunulacak telefonun diğer ülkelere gelip gelmeyeceği henüz belli değil.