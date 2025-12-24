Performans Canavarı Telefon Geliyor! OLED Ekran ve Dahası

OPPO, oyun odaklı yeni bir Android telefon üzerinde çalışıyor. K15 Turbo Pro olarak isimlendirilen akıllı telefonun teknik özellikleri ortaya çıktı. Sızdırılan bilgliere göre akıllı telefonda çok güçlü bir işlemci bulunacak. Telefon bu sayede yüksek performans sunacak. K15 Turbo Pro ayrıca dev batarya ve yüksek çözünürlüklü ekranıyla da öne çıkacak.

OPPO K15 Turbo Pro'nun Özellikleri Nasıl Olacak?

Ekran Boyutu: 6,78 inç

6,78 inç Ekran Teknolojisi: OLED

OLED Ekran Çözünürlüğü: 1.5K

1.5K Ana Kamera: 50 MP

50 MP Batarya: 7000 mAh ile 8000 mAh arası

7000 mAh ile 8000 mAh arası İşlemci: Dimensity 9500s

Ortaya çıkan bilgilere göre OPPO K15 Turbo Pro'nun ekranı 6,78 inç büyüklüğünde olacak. En iyi oyuncu telefonları arasında yerini almaya hazırlanan K15 Turbo Pro, OLED ekran üzerinde 1.5K çözünürlük sunacak. OPPO K13 Turbo Pro'da 6,8 inç ekran büyüklüğü, 1280 x 2800 piksel çözünürlük, 120Hz yenileme hızı ve 1.600 nit maksimum parlaklık tercih edilmişti.

Akıllı telefonun gücünü Dimensity 9500s işlemcisinden alacağı iddia edildi. Bu işlemcinin detayları henüz belli değil .Daha önce telefonun iki adet 3.8GHz prime çekirdek ve altı adet 3.32GHz performans çekirdeği olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeren Snapdragon 8 Gen 5 işlemcisine sahip olacağı öne sürülmüştü.

K15 Turbo Pro'da 7000 mAh ile 8000 mAh arası bir batarya kapasitesi yer alacak. Bu dev batarya, akıllı telefonun uzun pil ömrü sunmasını sağalyacak. Telefonun şarj hızına dair herhangi bir bilgi paylaşılmadı. K13 Turbo Pro'da 7.000 mAh batarya kapasitesi ve 80W hızlı şarj teknolojisi mevcut. Yeni telefonda da 80W civarı bir şarj hızı görebiliriz.

OPPO K15 Turbo Pro Ne Zaman Tanıtılacak?

OPPO K15 Turbo Pro'nun 2026 yılının ikinci çeyreğinde tantıılacağı iddia edildi. Yani telefon nisan, mayıs veya hazıran ayında duyurulabilir. Tanıtımla birlikte K15 Turbo Pro'nun tüm teknik özellikleri, tasarımı, renk seçenekleri ve fiyat fiyatı belli olacak. OPPO K13 Turbo serisi Temmuz 2025 tarihinde tanıtılmıştı.