12 GB RAM'li Çok Ucuz Telefon Tanıtıldı! 120Hz Ekrana Sahip

OPPO, Reno 15c isimli yeni bir akıllı telefon tanıttı. Bununla birlikte Reno 15c'nin tüm teknik özellikleri, fiyatı ve tasarımı belli oldu. Çok şık bir görünüme sahip olan ucuz Android telefon, yüksek çözünürlüklü OLED ekran, dev batarya ve hızlı şarj teknolojisi dahil olmak üzere birçok özelliğiyle dikkatleri üzerinde topluyor.

OPPO Reno 15c Özellikleri

Ekran Boyutu: 6,59 inç

6,59 inç Ekran Teknolojisi: OLED

OLED Ekran Çözünürlüğü: 1.5K

1.5K Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz İşlemci: Snapdragon 7 Gen 4

Snapdragon 7 Gen 4 RAM: 12 GB

12 GB Depolama Seçenekleri: 256 GB ve 512 GB

256 GB ve 512 GB Batarya Kapasitesi: 6.500 mAh

6.500 mAh Hızlı Şarj: 80W

80W Ön Kamera: 50 MP

50 MP Arka Kamera: 50 MP ana kamera + 8 MP ultra geniş açılı kamera + 50 MP telefoto kamera

6,59 inç ekran büyüklüğüne sahip olan OPPO Reno 15c, OLED ekran üzerinde 1.5K çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunuyor. 158 x 74,83 x 7,77 mm boyutlarında ve 197 gram ağırlığında olan akıllı telefon Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4 ve NFC teknolojilerini destekliyor. Telefonda ayrıca stereo hoparlörler de bulunuyor.

Bütçe dostu Android telefon gücünü Snapdragon 7 Gen 4 işlemcisinden alıyor. 4 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemci, bir adet 2.8 GHz Cortex-720, dört adet 2.4 GHz Cortex-720 ve üç adet 1.8 GHz Cortex-520 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor. Geçtiğimiz hafta tanıtılan OPPO A6L'de Snapdragon 7 Gen 3 işlemcisi tercih edilmişti.

Android 16 tabanlı ColorOS 16 ile birlikte gelen akıllı telefonda 12 GB RAM mevcut. Telefonda 6.500 mAh batarya kapasitesi bulunuyor. Reno 15c ayrıca 80W kablolu hızlı şarj teknolojisini destekliyor. Bu teknoloji, dev bataryanın bile kısa sürede şarj olmasını sağlayarak zamandan önemli ölçüde tasarruf edilmesini sağlıyor.

Akıllı telefonun arka tarafında 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 8 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera ve 50 megapiksel çözünürlüğünde telefoto kamera yer alıyor. Ön yüzeyde ise 50 megapiksel çözünürlüğünde kamera bulunuyor. IP66, IP68 ve IP69 sertifikalarına sahip olan telefon, belirli seviyeye kadar suya ve toza karşı dayanıklılık sunuyor.

OPPO Reno 15c Fiyatı