Honor'dan 7000 mAh Bataryalı Telefon! 12 GB RAM'e Sahip

Geçtiğimiz aylarda güçlü işlemciye sahip Honor X60 GT modelini tanıtan Honor, yakında yeni bir telefon tanıtacak. Honor Play 70 Plus olarak isimlendirilen telefonun bazı özellikleri ortaya çıktı. Sızdırılan bilgilere göre telefon çok yüksek batarya kapasitesi ile gelecek.

Honor Play 70 Plus Özellikleri

LOG-AN00 model numarasıyla Çin'de TENAA sertifikasyon platformunda görüntülenen Honor Play 70 Plus'ın bazı özellikleri ortaya çıktı. İddiaya göre 6,77 inç ekran büyüklüğüne sahip telefon, LCD ekran üzerinde 720 x 1610 piksel çözünürlük sunacak.

207 gram ağırlığındaki telefon 166,89 x 76,8 x 8,39 mm boyutlarında olacak. Play 70 Plus modelinde sekiz çekirdekli bir işlemci yer alacak. İşlemcinin ismi henüz belli değil. Honor Play 60 Plus modelinde Snapdragon 4 Gen 2 işlemcsi tercih edilmişti.

Telefon 8 GB ve 12 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneği sunacak. Depolama tarafında ise 256 GB ve 512 GB seçenekleri olacak. 7000 mAh batarya kapasitesine sahip telefon 45W hızlı şarj teknolojisini destekleyecek.

Telefonun arka tarafında 50 megapiksel çözünürlüğünde kamera yer alacak. Telefonun ön kamerası ise 5 megapiksel çözünürlüğünde olacak. Peki, ekran altı parmak izi sensörüne sahip Honor Play 70 Plus'ın fiyatı ne kadar olacak?

Honor Play 70 Plus Fiyatı

Honor Play 70 Plus modelinin tıpkı Play 60 Plus gibi 1.499 yuan (8.181 TL) civarı başlangıç fiyat etiketiyle satışa sunulması bekleniyor. Konuya dair resmî açıklama yapılmadığını belirtelim. Dolayısıyla telefon farklı fiyat ve özelliklerle gelebilir.

Honor Play 70 Plus Ne Zaman Tanıtılacak?

Honor Play 70 Plus isimli akıllı telefon modelinin haziran ayının son haftasında tanıtılacağı tahmin ediliyor.