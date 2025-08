Bu Cihazın Şarjı Bitmez: 7000 mAh Bataryalı Telefon Ortaya Çıktı!

Android telefon devi Honor, Haziran 2024’te Play 60 Plus modelini piyasaya sürmüştü. Şimdi ise marka, serinin yeni üyesi Play 70 Plus üzerinde çalışıyor. Geçtiğimiz haftalarda TENAA sertifikasıyla ilk kez ortaya çıkan ve LOG-AN00 model numarasını taşıyan cihaz, şimdi de önemli bir sızıntıyla gündemde. Son olarak Honor Play 70 Plus tasarımı ve renk seçenekleri gün yüzüne çıktı.

Honor Play 70 Plus Tasarımı

Akıllı telefon dünyasının güvenilir sızıntı kaynaklarından Bald Panda, Honor Play 70 Plus’ın tasarımını gün yüzüne çıkardı. Sızdırılan görsellere göre cihaz, mavi, siyah, beyaz ve pembe olmak üzere dört farklı renk seçeneğiyle piyasaya çıkacak. Tasarımı ise vivo V50 serisini andırıyor. İşte merakla beklenen modelin ilk tasarımı:

Daha önce ortaya çıkan bilgiler, cihazın 8.39 mm kalınlığında ve 207 gram ağırlığında olacağını gösteriyor. Ön yüzde 6.77 inç HD+ çözünürlüklü LCD ekran ve 5 megapiksel özçekim kamerası yer alacakken, arka tarafta 50 megapiksel ana kamera konumlandırılacak.

Performans tarafındaysa cihazın 8 GB / 12 GB RAM ve 256 GB / 512 GB depolama seçenekleriyle sunulması bekleniyor. Gücünü Snapdragon 6s Gen 3 işlemcisinden alacak olan model, 7.000 mAh kapasitesinde bataryasıyla dikkat çekecek. Ayrıca 45W hızlı şarj desteği de beklenen Honor Play 70 Plus özellikleri arasında.

Beklenen Honor Play 70 Plus özellikleri şu şekilde sıralandı:

Ekran: 6.77 inç, HD+ çözünürlük, LCD

6.77 inç, HD+ çözünürlük, LCD İşlemci: Qualcomm Snapdragon 6s Gen 3

Qualcomm Snapdragon 6s Gen 3 RAM: 8 GB / 12 GB

8 GB / 12 GB Depolama: 256 GB / 512 GB

256 GB / 512 GB Arka Kamera: 50 MP

50 MP Ön Kamera: 5 MP

5 MP Batarya: 7.000 mAh

7.000 mAh Şarj: 45W hızlı şarj

45W hızlı şarj Kalınlık: 8.39 mm

8.39 mm Ağırlık: 207 gram

207 gram Renk Seçenekleri: Mavi, siyah, beyaz, pembe

Honor Play 70 Plus tanıtım tarihi ve fiyatı henüz belirsizliğini koruyor. Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Modelden beklentileriniz neler? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayn.