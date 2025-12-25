10.080 mAh Bataryalı Telefon Performans Testinde! İşlemcisi Şaşrıttı

Honor Power 2 ile ilgili önemli bilgiler ortaya çıkmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde bazı özellikleri ortaya çıkan Honor Power 2, bu kez Geekbench'te ortaya çıktı. Bununla birlikte Android telefonun performans testinde kaç puan aldığı belli oldu. Ayrıca telefonun işlemcisi dahil olmak üzere bazı teknik özellikleri de ortaya çıktı.

Honor Power 2 Geekbench'te Kaç Puan Aldı?

Honor Power 2, SER-AN00 model numarası ile birlikte Geekbench'te ortaya çıktı. Dev bataryalı ucuz Android telefon, tek çekirdek testinde 1.709 puan, çoklu çekirdek testinde ise 6.532 puana ulaştı. Geekbench'te telefonun 12 GB RAM'e sahip sürümü yer aldı. RAM tarafında birden fazla seçenek sunulup suunlmayacağı henüz belli değil.

Honor Power 2'nin Özellikleri Nasıl Olacak?

Ekran Boyutu: 6.79 inç

6.79 inç Ekran Çözünürlüğü: 1.5K

1.5K Ekran Teknolojisi: AMOLED

AMOLED Ekran Yenielme Hızı: 120Hz

120Hz İşlemci: MediaTek Dimensity 8500

MediaTek Dimensity 8500 Batarya: 10.080 mAh

10.080 mAh Hızlı Şarj: 80W

80W Ön Kamera: 16 MP

16 MP Arka Kamera: 50 MP ana kamera

Akıllı telefon gücünü sekiz çekirdekli MediaTek Dimensity 8500 işlemcisinden alacak. Dimensity 8500, bir önceki nesil olan Dimensity 8400 işlemcisine kıyasla önemli bir performans artışı sunacak. Yeni işlemcide yapılacak iyileştirmeler sayesinde özellikle oyun oynarken daha akıcı bir deneyim elde edilecek.

Honor Power 2'de 10.080 mAh batarya kapasitesi bulunacak. Dev batarya, akıllı telefonun çok uzun pil ömrü sunmasını sağlayacak. Akıllı telefon ayrıca 80W hızlı şarj teknolojisini destekleyecek. Honor Power'da 8.000 mAh batarya kapsitesi ve 66W hızlı şarj teknolojisi tercih edilmişti.

Honor Power 2'nin Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Honor Power 2'nin 2.199 yuan (13.450 TL) civarı bir fiyat etiketiyle satışa sunulacağı iddia edildi. Telefonun 2026 yılının şubat ayında tanıtılması bekleniyor. Konu ile ilgili resmî açıklamanın yapılmadığını, bu nedenle telefonun farklı tarihte tanıtılabileceğini ve farklı fiyat etiketine sahip olabileceğini belirtelim.