OLED Ekranlı Ucuz Amiral Gemisi Geliyor! 200 MP Kamerası Var

iQOO, yeni bir akıllı telefon tanıtmaya hazırlanıyor. Z11 Turbo isimli Android telefonun kamera özellikleri ortaya çıktı. Sızdırılan bilgilere göre telefon, 200 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera ile birlikte gelecek. Telefon ayrıca güçlü işlemci, dev batarya ve yüksek çözünürlüklü OLED ekrana da sahip olacak.

iQOO Z11 Turbo'nun Kamera Özellikleri Nasıl Olacak?

Ortaya çıkan bilgilere göre iQOO Z11 Turbo'nun arka yüzeyinde 200 megapiksel çözünürlüğünde ana kamear ve 8 megapiksel çözünürlüğünde ikinci kamera yer alacak. Bütçe dostu Amndroid telefonun ön kamerası ise 32 megapiksel çözünürlüğünde olacak. Telefonun ayrıca 4K ve 1080p çözünürlüklerinde video kaydı desteğine sahip olması bekleniyor.

iQOO Z11 Turbo'nun Özellik Listesi

Ekran Boyutu: 6,59 inç

6,59 inç Ekran Teknolojisi: OLED

OLED Ekran Çözünürlüğü: 1.5K

1.5K İşlemci: Snapdragon 8 Gen 5

Snapdragon 8 Gen 5 Batarya: 7.600 mAh

7.600 mAh Arka Kamera: 200 MP ana kamera + 8 MP ikinci kamera

200 MP ana kamera + 8 MP ikinci kamera Ön Kamera: 32 MP

32 MP Parmak İzi: Ultrasonik ekran altı parmak izi sensörü

Ultrasonik ekran altı parmak izi sensörü Suya ve Toza Dayanıklılık: IP68/69 sertifikası

iQOO Z11 Turbo gücünü Snapdragon 8 Gen 5 işlemcisinden alacak. 3 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemcide iki adet 3.8GHz prime çekirdek ve altı adet 3.32GHz performans çekirdeği olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek yer alıyor. iQOO Z10 Turbo'da sekiz çekirdekli Dimensity 8400 işlemcisi tercih edilmişti.

iQOO Z11 Turbo'nun Fiyatı Ne Kadar Olacak?

iQOO Z10 Turbo için 1799 yuan (11.004 TL) başlangıç fiyat etiketi belirlenmişti. iQOO Z11 Turbo'nun ise 2100 yuan (12.845 TL) civarı bir başlangıç fiyat etiketiyle satışa sunulması bekleniyor. Konu ile ilgili resmî açıklamanın yapılmadığını, bu nedenden dolayı akıllı telefonun farklı bir fiyat ile gelebileceğini belirtelim.

iQOO Z11 Turbo Ne Zaman Tanıtılacak?

iQOO Z11 Turbo'nun 2026 yılının ocak ayında tanıtılması bekleniyor. Tanıtımla beraber akıllı telefonun tüm teknik özellikleri, fiyat etiketi, tasarımı ve renk seçenekleri belli olacak. Dev batarya, güçlü işlemci ve yüksek yenileme hızı dahil birçok özelliğiyle öne çıkan iQOO Z10 Turbo, 2025 yılının nisan ayında tanıtılmıştı.