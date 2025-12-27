Bu Telefon Prizin Yerini Unutturacak! 120Hz Ekran ve Dahası

Honor Power 2 ile ilgili önemli bilgiler ortaya çıkmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde tasarımı ortaya çıkan Honor Power 2'nin bu kez özellikleri sızdırıldı. Paylaşılan bilgilere göre Android telefon, dev batarya, hızlı şarj teknolojisi, yüksek yenileme hızı ve yüksek çözünürlüklü ekran dahil olmak üzere birçok özelliğiyle öne çıkacak.

Honor Power 2'nin Özellikleri Nasıl Olacak?

Ekran Boyutu: 6,79 inç

6,79 inç Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz Ekran Parlaklığı: 8.000 nit

8.000 nit Çözünürlük: 1.5K

1.5K İşlemci: MediaTek Dimensity 8500

MediaTek Dimensity 8500 Batarya: 10.080 mAh

10.080 mAh Hızlı Şarj: 80W

80W Arka Kamera: 50 MP ana kamera (f/1.88 diyafram) + 5 MP ikinci kamera

50 MP ana kamera (f/1.88 diyafram) + 5 MP ikinci kamera Ön Kamera: 16 MP

Ortaya çıkan bilgilere göre Honor Power 2'nin ekranı 6,79 inç büyüklüğünde olacak. Akıllı telefon, 1.5K çözünürlük, 8.000 maksimum parlaklık ve 120Hz yenileme hızı sunacak. Çok şık bir tasarıma sahip olan Honor Power'da 6,78 inç ekran büyüklüğü, AMOLED ekran, 1224 x 2700 piksel çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı tercih edilmişti.

Honor Power 2 gücünü sekiz çekirdekli MediaTek Dimensity 8500 işlemcisinden alacak. Bu işlemci, dört çekirdek 2.20GHz, üç çekirdek 3.20GHz ve bir adet 3.40GHz olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor. Honor Power'da ise Qualcomm'un sekiz çekirdekli işlemcisi Snapdragon 7 Gen 3 yer alıyor.

Telefon 10.080 mAh batarya kapasitesine sahip olacak. Bu dev batarya sayesinde çok uzun bir pil ömrü elde edilecek. Akıllı telefon 80W hızlı şarj teknolojisini destekleyecek. 2025 yılının nisan ayında tanıtılan Honor Power'da ise 8.000 mAh batarya kapsitesi ve 66W hızlı şarj teknolojisi mevcut.

Android 16 işletim sistemi ile birlikte gelecek Power 2'nin arka yüzeyinde 50 megapiksel çözünürlüğünde f/1.88 diyafram açıklığına sahip ana kamera ve 5 megapiksel çözünürlüğünde ikinci kamera bulunacak. Akıllı telefonun ön yüzeyinde ise 16 megapiksel çözünürlüğünde bir kamera yer alacak.