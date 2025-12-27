A101, 10 Bin TL Altı Samsung Telefon Satacak! Tarih Belli Oldu

A101, uygun fiyatlı Android telefon satmaya hazırlanıyor. Galaxy A16 isimli telefon önümüzdeki günlerde A101 marketlerde satılacak. Satışa sunulacak teknolojik ürünler arasında Onvo 500VF9000UQ 50 inç Frameless Ultra HD QLED Google televizyon ve Onvo 40VQ80F2FA 40 inç Framaess Full HD ANDROID QLED televizyon da yer alacak.

A101'de Satılacak Samsung Galaxy A16 ve Akıllı TV'lerin Fiyatı

A101 marketlerde 31 Aralık itibarıyla Samsung Galaxy A16'nın 4 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip sürümü 9 bin 399 TL fiyat etiketiyle satılacak. 6,7 inç ekran büyüklüğüne sahip oaln telefon, Super AMOLED ekran üzerinde 1080 x 2340 piksel çözünürlük, 90Hz yenileme hızı ve yaklaşık 385 PPI piksel yoğunluğu sunuyor.

Samsung'un bütçe dostu Android telefonunda 5.000 mAh batarya kapasitesi ve 25W hızlı şarj desteği bulunuyor. Telefonun arka yüzeyinde 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 5 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera ve 2 megapiksel çözünürlüğünde makro kamera bulunuyor. Ön yüzeyde ise 13 megapiksel çözünürlüğünde kamera mevcut.

Bu hafta satışa sunulcak teknolojik ürünler arasında akıllı televizyonlar da bulunuyor. Onvo 500VF9000UQ 50 inç Frameless Ultra HD QLED Google televizyon 13 bin 999 TL, Onvo 40VQ80F2FA 40 inç Framaess Full HD ANDROID QLED televizyon ise 8 bin 299 TL fiyat etiketiyle A101'de satışa sunulacak.

Samsung Galaxy A16 Özellikleri

Ekran Boyutu: 6,7 inç

6,7 inç Ekran Teknolojisi: Super AMOLED

Super AMOLED Ekran Çözünürlüğü: 1080 x 2340 piksel

1080 x 2340 piksel Ekran Yenileme Hızı: 90Hz

90Hz İşlemci: MediaTek Helio G99

MediaTek Helio G99 RAM: 4 GB

4 GB Depolama: 128 GB / 256 GB

128 GB / 256 GB Arka Kamera: 50 MP ana kamera, 5 MP ultra geniş açılı kamera, 2 MP makro kamera

50 MP ana kamera, 5 MP ultra geniş açılı kamera, 2 MP makro kamera Arka Kamera Video Kaydı: 1080p 30 FPS

1080p 30 FPS Ön Kamera: 13 MP

13 MP Ön Kamera Video Kaydı: 1080p 30 FPS

1080p 30 FPS Batarya: 5.000 mAh

5.000 mAh Hızlı Şarj: 25W

25W Boyut: 164,4 x 77,9 x 7,9 mm

164,4 x 77,9 x 7,9 mm Ağırlık: 200 gram

