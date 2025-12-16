10.080 mAh Bataryalı Ucuz Telefon Geliyor! 120Hz Ekranı Var

Honor yeni akıllı telefon modeli üzerinde çalışıyor. Power 2 olarak isimlendirilen akıllı telefonun özellikleri ortaya çıktı. Sızdırılan bilgilere göre Power 2, dev batarya, yüksek yenileme hızı ve hızlı şarj teknolojisi dahil olmak üzere birçok özelliğiyle öne çıkacak. Telefon ayrıca AMOLED ekrana da sahip olacak.

Honor Power 2'nin Özellikleri Nasıl Olacak?

Ekran Boyutu: 6.79 inç

6.79 inç Ekran Çözünürlüğü: 1.5K

1.5K Ekran Teknolojisi: AMOLED

AMOLED Ekran Yenielme Hızı: 120Hz

120Hz Batarya: 10.080 mAh

10.080 mAh Hızlı Şarj: 80W

80W Arka Kamera: 50 MP ana kamera

50 MP ana kamera Ön Kamera: 16 MP

16 MP İşlemci: MediaTek Dimensity 8500

Ortaya çıkan bilgilere göre Honor Power 2'de 10.080 mAh batarya kapasitesi bulunacak. Dev batarya, tek şarjla bile akıllı telefonun çok uzun pil ömrü sunmasını sağlayacak. Akıllı telefon ayrıca 80W hızlı şarj teknolojisini destekleyecek. Honor Power'da 8.000 mAh batarya kapsitesi ve 66W hızlı şarj teknolojisi tercih edilmişti.

Power 2, 6,79 inç ekran büyüklüğüne sahip olacak. Akıllı telefon, AMOLED ekran üzerinde 1.5K çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunacak. Çok şık bir tasarıma sahip olan Honor Power'da ise 6,78 inç ekran büyüklüğü, 1224 x 2700 piksel çözünürlük, 120Hz yenileme hızı ve yaklaşık 437 PPI piksel yoğunluğu bulunuyor.

Honor'un yeni akıllı telefon modeli Power 2 gücünü sekiz çekirdekli MediaTek Dimensity 8500 işlemcisinden alacak. Dimensity 8500, bir önceki nesil olan Dimensity 8400'e göre önemli bir performans artışı sunacak. Yeni işlemcide yapılacak iyileştirmeler, özellikle oyun oynarken daha akıcı bir deneyim sağlayacak.

Bütçe dostu Android telefonun arka tarafında 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera yer alacak. Ön yüzeyde ise 16 megapiksel çözünürlüğünde kamera bulunacak. Power'ın arka yüzeyinde 50 megapiksel çözünürlüğünde f/2.0 diyafram açıklığına sahip ana kamera ve 5 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera mevcut.

Honor Power 2'nin Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Honor Power 2'nin 2.199 yuan (13.336 TL) civarı bir fiyat etiketiyle satışa sunulacağı iddia edildi. Telefonun 2026 yılının şubat ayında tanıtılması bekleniyor. Konu ile ilgili resmî açıklamanın yapılmadığını, bu nedenle telefonun farklı tarihte tanıtılabileceğini ve farklı fiyat etiketine sahip olabileceğini belirtelim.