8 GB RAM'li Aşırı Ucuz Telefon Tanıtıldı! 60W Hızlı Şarja Sahip

Ucuz Android telefonlar arasına yeni bir model daha katıldı. Realme, Narzo 90 isimli yeni akıllı telefon modelini tanıttı. Bununla birlikte akıllı telefonun tüm teknik özellikleri, fiyatı ve tasarımı belli oldu. Çok şık bir tasarıma sahip olan bütçe dostu Android telefon yüksek yenileme hızı ve dev batarya dahil birçok özelliğiyle dikkatleri üzerinde topluyor.

Realme Narzo 90 Özellikleri

Ekran Boyutu: 6,57 inç

6,57 inç Ekran Çözünürlüğü: 1080 x 2372 piksel

1080 x 2372 piksel Ekran Teknolojisi: AMOLED

AMOLED Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz Ekran Parlaklığı: 1.400 nit

1.400 nit İşlemci: MediaTek Dimensity 6400 Max

MediaTek Dimensity 6400 Max RAM: 6 GB / 8 GB

6 GB / 8 GB Depolama: 128GB Depolama

128GB Depolama Arka Kamera: 50 MP ana kamera ve 2 MP ikinci kamera

50 MP ana kamera ve 2 MP ikinci kamera Ön Kamera: 50 MP

50 MP Batarya: 7.000 mAh

7.000 mAh Hızlı Şarj: 60W

60W Yazılım: Android 15 tabanlı Realme UI 6.0

Android 15 tabanlı Realme UI 6.0 Suya ve Toza Dayanıklılık: IP66 + IP68 + IP69

6,57 inç ekran büyüklüğüne sahip olan Realme Narzo 90, AMOLED ekran üzerinde 1080 x 2372 piksel çözünürlük, 1.400 nit maksimum parlaklık ve 120Hz yenileme hızı sunuyor. 158,36 x 75,19 x 7,79 mm boyutlarında ve 181 gram ağıurlığında olan akıllı telefon, DT Star D+ ekran koruma teknolojisini destekliyor.

Bütçe Android telefon gücünü Dimensity 6400 Max işlemcisinden alıyor. 6 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemci iki adet 2.5GHz Cortex-A76 ve altı adet 2GHz Cortex-A55 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor. Çok şık bir tasarıma sahip olan Realme 15T 5G'de de aynı işlemci bulunuyor.

Android 15 tabanlı Realme UI 6.0 ile birlikte gelen akıllı telefon 6 GB ve 8 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneği sunuyor. Depolama tarafında ise yalnızca 128 GB seçeneği mevcut. 7.000 mAh batarya kapasitesine sahip oaln Realme Narzo 90, 60W kablolu hızlı şarj teknolojisini destekliyor. Bu teknoloji, dev bataryanın bile kısa sürede şarj olmasını sağlıyor.

Akıllı telefonun arka yüzeyinde 50 megapiksel çözünürlüğünde f/1.8 diyafram açıklığına sahip ana kamera ve 2 megapiksel çözünürlüğünde f/2.2 diyafram açıklığına sahip ikinci kamera bulunuyor. Ön yüzeyde ise 50 megapiksel çözünürlüğünde f/2.4 diyafram açıklığına sahip kamera bulunuyor. IP66 + IP68 + IP69 sertifikasına sahip telefon suya ve toza karşı dayanıklılık da sunuyor.

Realme Narzo 90 Fiyatı