120Hz Ekranlı Ucuz Telefon Geliyor! Renk Seçenekleri Sızdırıldı

Honor'un kısa bir süre önce yeni bir akıllı telefon üzerinde çalıştığı ortaya çıktı. Power 2 olarak adlandırılan yeni telefonun önce özellikleri şimdi de renk seçenekleri sızdırıldı. Cihaz, her tarza uyan birbirinden etkileyici renk seçenekleri ile birlikte gelecek. Bununla birlikte dev batarya, yüksek yenileme hızı ve çok daha fazlasını sunacak.

Honor Power 2'nin Renk Seçenekleri Neler Olacak?

Yeni ortaya çıkan bilgilere göre Honor Power 2, gece yarısı siyahı, gün doğumu turuncusu ve kar beyazı renk seçenekleri ile beraber gelecek. Şirket içinde şu an cihazdan "Saber" kod adı ile bahsediliyor. Şirket henüz bu telefonu ne zaman piyasaya süreceğini açıklamasa da telefonun 2026 yılının ocak ya da şubat aylarında tanıtılması bekleniyor.

Honor Power 2'nin Özellikleri Nasıl Olacak?

Ekran Boyutu: 6.79 inç

Ekran Çözünürlüğü: 1.5K

Ekran Teknolojisi: AMOLED

Ekran Yenielme Hızı: 120Hz

İşlemci: MediaTek Dimensity 8500

Arka Kamera: 50 MP ana kamera

Ön Kamera: 16 MP

Batarya: 10.080 mAh

Hızlı Şarj: 80W

Daha önceden elde edilen bilgilere göre Honor Power 2, 6,79 inç ekran büyüklüğüne sahip olacak. Cihaz, AMOLED ekran üzerinde 1.5K çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunacak. Bir önceki model olan Honor Power'da ise 6,78 inç ekran büyüklüğü, 1224 x 2700 piksel çözünürlük, 120Hz yenileme hızı ve yaklaşık 437 PPI piksel yoğunluğu tercih edilmişti.

Merakla beklenen telefonda 10.080 mAh batarya kapasitesi bulunacak. Dev batarya sayesinde telefon çok uzun bir pil ömrüne sahip olacak ve bu sayede işlerinizi kesintiye uğramadan tamamlayabileceksiniz. Ayrıca 80W hızlı şarj teknolojisini de destekleyecek ki bu, cihazınızı kısa sürede şarj edebileceğiniz anlamına geliyor.

Uygun fiyatlı Android telefonun arka tarafında 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera olacak. Ön yüzeyde ise 16 megapiksel çözünürlüğünde kamera bulunacak. Önceki modelin arka yüzeyinde 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera ile 5 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera bulunuyor.

Cihaz, gücünü sekiz çekirdekli MediaTek Dimensity 8500 işlemcisinden alacak. Bu işlemci, bir önceki nesil Dimensity 8400'e göre daha yüksek performans elde etmenize imkân tanıyacak. Yeni işlemcide yapılacak iyileştirmelerin farkını ise özellikle oyun oynamak gibi aktiviteler ile uğraşırken hissetmeniz mümkün olacak.

Honor Power 2'nin Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Honor Power 2'nin 2.199 yuan (13.336 TL) civarı bir fiyat etiketiyle satışa sunulacağı ileri sürüldü ancak bu konu ile ilgili henüz resmî bir açıklamanın yapılmadığını, bu sebeple telefonun farklı bir fiyat etiketi ile satışa sunulabileceğini belirtelim.