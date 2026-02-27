Aksiyon Dolu Açık Dünya Oyunu İçin Tarih Verildi! (Video)

Açık dünya türünü seven oyuncular için heyecanlandıran bir gelişme yaşandı. Geçtiğimiz haftalarda oynanış videosu paylaşılan Samson'ın kısa süre önce çıkış tarihi açıklandı. GTA'ya rakip olmaya hazırlanan oyun yakında satışa sunulacak. Liquid Swords tarafından geliştirilen oyunun fiyat etiketi de açıklığa kavuştu.

Samson Ne Zaman Çıkacak?

Samson, 8 Nisan 2026 tarihinde PC için satışa sunulacak. Bu duyuru ile birlikte oyunun yeni bir fragmanı da paylaşıldı. 53 saniye uzunluğundaki video, oyunun neler sunacağı hakkında bilgi sahibi olmamıza imkân tanıyor. YouTube üzeirnden yayınlanan bu fragman, aksiyon dolu sahneler içeriyor.

Samson Fragmanı

Samson'ın Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Samson, 24.99 dolar (1.098 TL) fiyat etiketiyle Steam ve Epic Games mağazaları üzerinden satışa sunulacak. Oyun henüz ön siparişe açılmadı ancak istek listesine eklenebiliyor. Bunun için Steam veya Epic Games'i açın ve hesabınıza giriş yapın. Bir sonraki adımda oyunun sayfasını ziyaret edin ve istek listesi seçeneğini seçin.

Samson Nasıl Bir Oyun Olacak?

Açık dünya, aksiyon ve macera türlerindeki yapım, GTA benzeri oyunlar oynamayı seven oyunculara hitap edecek. Tyndalston şehrinde geçen oyun, borcunu ödemeye çalışan Samson'ın hikâyesini konu alacak. Oyunda zaman geçtikçe borcumuz da artacak. Bu da zamana karşı yarışmamıza neden olacak.

İnsanlar davranışlarımıza göre tepki verecek. Örneğin arabayı dikkatsiz şekilde sürdüğümüzde insanlar bizden kaçacak. Oyunda modifiye edilmiş yarış arabalarından klasik arabalara kadar pek çok araç bulunacak. Dövüş esnasında yumruğun yanı sıra boru gibi aletler de kullanabileceğiz. Düşmanları alt etmek için sandalye, tuğla yığını ve varillerden yararlanabileceğiz.

Samson'ın Hikâyesi Kaç Saat Sürecek?

Samson'ın ana hikâyesi 10 saat civarı sürecek fakat bu süre, yan görevlerle beraber 25 saate kadar çıkacak. Bu zamana kadar paylaşılan videolar göz önünde bulundurulduğunda oyun aksiyon dolu bir oynanış sunacak. Bu da hikâye boyunca keyifli zaman geçirilmesine yardım edecek.

Samson'ın Minimum Sistem Gereksinimleri Neler?

İşletim Sistemi: Windows 11

Windows 11 İşlemci: 6 çekirdekli bir işlemci

6 çekirdekli bir işlemci RAM: 16 GB

16 GB Ekran Kartı: NVIDIA 20 serisi veya AMD 60 serisi

NVIDIA 20 serisi veya AMD 60 serisi Depolama: 15 GB kullanılabilir alan

Editörün Yorumu

Samson'ın yılın en iddialı oyunlarından biri olduğunu düşünüyorum ancak bir yandan da ister istemez aklıma MindsEye geliyor. Hatırlarsanız eski GTA yapımcısının bu oyunu büyük bir heyecanla bekleniyordu ancak çıktığında optimizasyon sorunları ve başarısız oynanış mekaniği gibi problemlerden dolayı tam bir hayal kırıklığı yaratmıştı. Samson'ın arkasında ise Just Cause'un yaratıcısı Christofer Sundberg bulunuyor. Umarım Samson beklentileri fazlasıyla karşılar ve keyifli bir oynanış sunar.