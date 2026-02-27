12 GB RAM'li Galaxy A57'nin Batarya Kapasitesi Ortaya Çıktı

Samsung'un bütçe dostu Android telefonu Galaxy A57'ye dair önemli bilgiler ortaya çıkmaya devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda tanıtım tarihi sızdırılan Samsung Galaxy A57'nin bu kez batarya kapasitesi ve şarj hızı sızdırıldı. Ayrıca akıllı telefonun tek şarjla kaç saat pil ömrü sunacağı da açıklığa kavuştu.

Samsung Galaxy A57'nin Batarya Kapasitesi Kaç mAh Olacak?

Android 16 tabanlı One UI 8.5 ile birlikte gelmesi beklenen Samsung Galaxy A57, Eprel veri tabanında görüldü. Ortaya çıkan bilgilere göre akıllı telefon 5000 mAh batarya kapasitesine sahip olacak. Samsung'un bütçe dostu akıllı telefonu ayrıca 45W kablolu hızlı şarj teknolojisini destekleyecek.

SM-A576B/DS model numarasına sahip olan akıllı telefon enerji verimliliğinde A notunu aldı. Bu A harfinin Avrupa Birliği'nin (AB) telefonlar ve elektronik cihazlar için uyguladığı Eprel sistemindeki en yüksek not olduğunu belirtelim. Bu derecelendirme sisteminde A'dan G'ye kadar harfler mevcut. A harfi en verimliyken G harfi ise en verimsiz anlamına geliyor.

Eprel veri tabanındaki bilgilere göre akıllı telefon tek şarjla 52 saate kadar pil ömrü sunuyor ancak bu süre, kişisel kullanım alışkanlıklarına göre değişiklik gösterebilir. Bu arada serinin bir önceki modeli olan Samsung Galaxy A56'da da 5000 mAh batarya kapasitesi ve 45W hızlı şarj teknolojisi tercih edilmişti.

Samsung Galaxy A57'nin Özellikleri Nasıl Olacak?

Batarya: 5.000 mAh

5.000 mAh Hızlı Şarj: 45W

45W Suya ve Toza Dayanıklılık: IP68

IP68 Ekran Teknolojisi: Super AMOLED

Super AMOLED Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz Ön Kamera: 12 MP

12 MP Ana Kamera: 50 MP

50 MP Makro Kamera: 5 MP

5 MP Ultra Geniş Açılı Kamera: 12 MP

12 MP Yazılım: Android 16 tabanlı One UI 8.5

Android 16 tabanlı One UI 8.5 RAM: 12 GB'a kadar

12 GB'a kadar GPU: Xclupse 550

Xclupse 550 İşlemci: Exynos 1680

Ortaya çıkan bilgilere göre telefonda IP68 sertifikası bulunacak. Bu sertifika, Galaxy A57'nin belirli seviyeye kadar suya ve toza karşı dayanıklı olmasını sağlayacak. Galaxy A56'da IP67 sertifkasının yer aldığını belirtleim. Yeni model ayrıca Super AMOLED ekran üzerinde 120Hz yenileme hızı sunacak.

Orta segmentte konumlanacak Galaxy A57'de Xclupse 550 GPU ve Exynos 1680 işlemcisi bulunacak. Galaxy A56 5G'de bir adet 2.9 GHz Cortex-A720, üç adet 2.6 GHz Cortex-A720 ve dört adet 1.9 GHz Cortex-A520 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeren Exynos 1580 işlemcisi tercih edilmişti.

Samsung Galaxy A57 Ne Zaman Tanıtılacak?

Samsung Galaxy A57'nin 2026 yılının mart ayında tanıtılacağı söyleniyor. Türkiye'de Samsung'un pek çok telefonu satılıyor. Dolayısyıla Galaxy A57'nin de Türkiye'de satışa sunulması bekleniyor. Uygun fiyatlı Android telefon Galaxy A56, geçtiğimiz yılın mart ayında tanıtılmıştı.

Samsung Galaxy A57'nin Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Samsung Galaxy A56 şu anda 27 bin 999 TL'ye satılıyor. Samsung Galaxy A57 5G'nin ise önceki daha güçlü donanıma sahip olacağı göz önünde bulundurulduğunda 30 bin TL civarı bir fiyat etiketine sahip olması bekleniyor. Konuya dair resmî açıklama yapılmadığını, bu sebepten dolayı telefonun farklı fiyat ile satılabileceğini belirtelim.

Editörün Yorumu

Galaxy A57 bana göre orta segmentin en iddialı modellerinden biri olacak. Ortaya çıkan bilgilere göre yüksek yenileme hızından 12 GB RAM seçeneğine kadar telefon birçok özelliğiyle beklentileri fazlasıyla karşılayacak gibi görünüyor. Tüm bunlar bir yana telefonda önceki modelden biraz daha yüksek bir batarya kapasitesi görmek isterdim.

5000 mAh batarya kapasitesi her ne kadar günlük kullanım için yeterli bir pil ömrü sunsa da yoğun kullanımda yeterli gelmeyebiliyor. Örneğin şu anki kullandığım 5000 mAh bataryalı telefonda uzun süre oyun oynadığımda veya sosyal medyada biraz fazla zaman geçirdiğimde gün içinde birkaç kez şarj etmem gerekebiliyor. Galaxy A57'nin 45W şarj hızı ise 5000 mAh batarya için gayet yeterli olacağını düşünüyorum. Telefonun şarj olması için uzun süre beklenmesine gerek kalmayacaktır.