Bir Dijital Yayın Platformu Daha Şifre Paylaşmayı Engelliyor

İnternetten dizi ya da film izlemek isteyenlerin artık önünde çok sayıda seçenek bulunuyor. Bu dijital yayın platformlarının önemli bir kısmı şifre paylaşmayı engelleyerek daha fazla abone kazanmaya odaklanmaya başladı. HBO Max ise bir süredir belirli bir bölgede şifre paylaşımının önüne geçecek yöntemler test ediyordu.

Son yapılan açıklamaya bakılacak olursa son kale olarak görülen HBO Max de kullanıcıların istediği kişilerle şifresini paylaşma hakkını elinden alacak yaklaşımını geniş çaplı olarak geçerli hâle getirmek istiyor. Bu yöndeki çalışmalarını hızlandıranan şirket, hane dışından yani sizin evinizde yaşayanlardan başka kişilerle hesabınızı "doğrudan" paylaşmanızın önünde engel oluşturacak.

HBO Max, Doğrudan Şifre Paylaşmayı Engelleyecek

Şirketin planlarına göre 2026 yılının ilerleyen aylarında tüm dünyada şifre paylaşımına yönelik kısıtlamalar uygulanacak. Şu anda Amerika Birleşik Devletleri'nde başlayan politika kapsamında hesabına bağlı bir kullanıcı eklemek isteyenlerden aylık 7.99 dolar talep ediyor. Diğer ülkelerde geçerli hâle geldiğinde de benzer bir fiyat ödenmesinin şart koşulması muhtemel görünüyor.

Aslına bakılacak olursa platform, bu hamlesi ile en büyük rakibi Netflix'in izinden gidiyor. Netflix'in şifre paylaşımını kısıtlama planı başarı ile sonuçlandı. Bu, dijital yayın platformuna 9 milyon yeni abone kazandırdı. Şu anda Türk dizilerinden Prens, Doğu, Behzat Ç. ve Saygı gibi yapımları içeren platform ayrıca Netflix gibi daha uzun soluklu projelerle ön plana çıkmayı başlıyor. Şimdiye kadar genellikle bir sezonluk işlerle dikkat çeken HBO Max'te yakında sevilen yapımların daha uzun bir süre boyunca izleyicilerle buluşması bekleniyor.

HBO Max, Türkiye'de Şifre Paylaşımını Engelleyecek mi?

HBO Max'in şifre paylaşımını sınırlamaya yönelik çalışmaları sadece birkaç ülkeden ibaret değil, bütün dünyayı kapsıyor. İlerleyen aylarda Türkiye de dahil olmak üzere şirketin hizmet sunduğu bütün ülkelerde yeni politikası devreye alınacak. O gün geldiğinde arkadaşlarınızın hesabınızı kullanarak bir şeyler izlemesini isterseniz ekstra ödeme yapmak zorunda kalacaksınız.

ABD'de istenen 7.99 dolarlık ücret şu an güncel kurla yaklaşık 351 TL'ye denk geliyor. Elbette ki fiyatlandırmalar bölgeye göre değişiklik gösteriyor. Bu politika Türkiye'de de geçerli hâle geldiğinde daha uygun bir fiyat görebiliriz. Şu an standart plan 229,90 TL'ye satılıyor. En azından bunun altında kalması muhtemel.

Editörün Yorumu

Bu tür hamleler dijital yayın platformları arasında giderek yaygın hâle geliyor çünkü iki kullanıcıdan ödeme almak varken tek bir kullanıcının ödemesine bağlı kalmak istenmiyor. Bu doğrultuda başvurulabilecek en iyi yöntemin de şifre paylaşımını engellemek olduğu düşünülüyor. İşe yarıyor mu? Pekâlâ yarıyor ama bize değil, platformlara yarıyor. Biz de ay sonlarında hesabımızdan yapılan kesintilere bakmakla sınırlı kalıyoruz.