Honor'un Yeni Telefonu Bataryasıyla Powerbankleri İşsiz Bırakacak!

Honor, bu yılın başında tanıttığı Power 2 modelinin halefi için çalışmalara başladı. Çinli şirket yeni modelde Power serisindeki devasa batarya geleneğini devam ettirecek. Hatta son gelişmeler Power 3 olarak isimlendirilecek yeni telefonun selefinden çok daha büyük bir pile sahip olacağını gösteriyor.

Honor Power 3 Batarya Özellikleri Nasıl Olacak?

Güvenilir sektör kaynakları Power 3 modelinin 15.000 mAh kapasiteli bir bataryayla geleceğini iddia etti. Bu da selefindeki 10.080 mAh’lik pile kıyasla oldukça büyük bir artış anlamına geliyor. Şu an için cihazın şarj hızlarına dair net bir bilgi mevcut değil. Ancak 100W veya 120W seviyelerinde hızlı şarj desteği sunması muhtemel görünüyor.

Bilindiği üzere Honor Power 2, 20 saat ekran süresi ve 14 saat oyun süresi sunuyordu. Eğer söylentiler doğru çıkarsa ve Power 3 modeli 15.000 mAh’lik bir bataryayla gelirse söz konusu sürelerin çok daha üzerine çıkabilir.

Şu an için Honor Power 3 modelinin diğer teknik özelliklerine dair herhangi bir bilgi paylaşılmış değil. Ancak selefi Power 2’nin sunduklarına bakarak yeni model hakkında az da olsa fikir sahibi olmak mümkün.

Akıllı telefonda 6.79 inç boyutlarında FHD+ çözünürlüklü AMOLED bir panel mevcut. Aynı zamanda ekranı 120Hz yenileme hızı ve 1.800 nit parlaklık sunuyor. Bu kapsamda Power 3 modelinde de benzer ekran özelliklerini görebiliriz.

Cihazda kullanılan işlemci MediaTek Dimensity 8500 Elite. Bununla birlikte 12 GB RAM ve 256 / 512 GB dahili depolama opsiyonlarıyla raflardaki yerini alıyor. Henüz kesin olmamakla birlikte Power 3'te de üst düzey bir MediaTek işlemcinin tercih edilmesi söz konusu.

Honor Power 3 Ne Zaman Tanıtılacak ve Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Şu an için Honor Power 3’ün tanıtım tarihine ilişkin herhangi bir resmi açıklama ya da sızıntı bulunmuyor. Ancak ilk nesil Power modelinin geçen yılın nisan ayında, Power 2’nin ise bu yılın ocak ayında tanıtıldığını belirtelim.

Honor Power 3'ün önümüzdeki yılın başlarında tanıtılması muhtemel. Bununla birlikte selefinin 2.699 yuan (vergisiz 17 bin 340 TL) başlangıç fiyatına sahip olduğunu düşünürsek 2.999 yuan (vergisiz 19.261 TL) seviyelerinden fiyatlandırılacağını söyleyebiliriz. Bu da vergiler dahil yaklaşık 39.500 TL'ye denk geliyor.

Honor Power 3 Türkiye'ye Gelecek mi?

Honor ülkemizde Magic 8 Pro gibi telefonlarını satsa da maalesef bunların arasında Power ve Power 2 modelleri bulunmuyor. Bu nedenle önümüzdeki yıl tanıtılacak Power 3'ün bir son dakika değişikliği yaşanmadığı takdirde Türkiye'de satışa çıkma ihtimali son derece düşük.

Editörün Yorumu

Son kullandığım akıllı telefonun bataryasıyla ilgili ciddi sorunlar yaşadım. Hatta zaman zaman cihazımı günde üç kez şarja takmak zorunda kaldım. Bu nedenle Honor Power 3’ün 15.000 mAh’lik devasa pili oldukça dikkatimi çekti. Türkiye’ye gelmesi halinde değerlendirebileceğim seçeneklerden biri olabilir.