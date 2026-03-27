9.000 mAh Bataryalı Honor Telefonlar Yolda! 200 MP Kamera ve Dahası

Honor, bir süredir yeni akıllı telefon serisi Honor 600 üzerinde çalışıyor. Marka şimdiye kadar hiç detay paylaşmasa da sızıntıların ardı arkası kesilmiyordu. Bu sızıntılar sayesinde tasarım ve özellikleri hakkında önemli bilgiler elde edildi. Şirket, tüm bunlardan sonra yeni modellerinin görüntülerini paylaşarak 600 serisinin yolda olduğunu doğruladı.

Honor 600 Serisinin Tasarımı Nasıl Olacak?

Akıllı telefon üreticisi, web sitesi üzerinden Honor 600 serisine özel bir sayfa hazırladı. Bu sayfada cihazın görüntülerine yer verdi. Yeni modeller baştan aşağı sergilemense de paylaşılan kısımları tasarım sızıntılarının doğru olma ihtimalini artırdı. Sayfada yer alan görsellerden en dikkat çekeni ise kamera içeren oldu.

Bu, geçtiğimiz günlerde sızdırılan görüntülerle büyük benzerlik taşıyor. Dikkatli bir şekilde baktığınızda kamera modülünün şeklini de görebiliyorsunuz. Sızdırılan görüntülerde de oval köşelere sahip dikdörtgen bir kamera modülü dikkat çekmişti. Öte yandan sayfada Honor'un artık çok daha yaygın bir şekilde sunması beklenen yapay zeka düğmesine de yer verildi.

Honor 600 Serisi Ne Zaman Tanıtılacak?

Honor, 600 serisi için oluşturduğu sayfada "yakında" ifadesine yer verdi. Yeni telefonların Mart ayında tanıtılma ihtimali düşük görünse de Nisan ayının içinde tanıtılması olası görünüyor. Bu arada Honor 500 serisi, Kasım 2025'te tanıtılmıştı. Görünüşe göre marka, arayı çok fazla açmak istemiyor.

Honor 600 Serisi Türkiye'de Satılacak mı?

Honor 600 serisinin Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağı ile ilgili şimdiye kadar herhangi bir açıklamada bulunulmadı ancak Honor 400 serisi de dahil olmak üzere markanın çok sayıda akıllı telefonu şu an Türkiye'de satılıyor. Bunu göz önünde bulunduracak olursak Honor 600 serisinin de Türkiye'de satışa sunulma ihtimalinin olduğunu söylemek mümkün.

Honor 600'ün Özellikleri Nasıl Olacak?

İşlemci: Snapdragon 8 serisi

Snapdragon 8 serisi Ekran Boyutu: 6,57 inç

6,57 inç Ekran Çözünürlüğü: 1.5K

1.5K Ekran Teknolojisi: OLED

OLED Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz Batarya Kapasitesi: 9.000 mAh

9.000 mAh Ana Kamera: 200 MP

Honor 600'ün Ekran Özellikleri Neler Olacak?

Daha önce ortaya çıkan bilgilere göre Honor'un yeni telefonu, 6,57 inç büyüklüğünde bir ekranla birlikte gelecek. OLED ekran üzerinde 1.5K çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunacak. Cihaz, yüksek yenileme hızı sayesinde akıcı bir deneyim sunacak. Bu arada serinin bir önceki modeli Honor 500'de 1264 x 2736 piksel çözünürlük, 120Hz yenileme hızı ve 6.000 nit maksimum parlaklık sunan 6,55 inçlik AMOLED ekran tercih edilmişti. Yeni modelde de en az 6.000 nit maksimum parlaklık görebiliriz.

Honor 600'de Kaç mAh Batarya Bulunacak?

Android 16 tabanlı MagicOS 10 ile birlikte geleceği öngörülen telefon, 9.000 mAh batarya kapasitesi sunacak. Karşılaştırma yapmak adına Honor 500 modelinin 8.000 mAh batarya kapasitesine sahip olduğunu belirtelim. Söz konusu model ayrıca 80W hızlı şarj desteği sunuyor. Dolayısıyla yeni modelde de en az 80W hızlı şarj desteği görmek şaşırtıcı olmaz.

Honor 600'de Hangi İşlemci Kullanılacak?

Cihaz, Snapdragon 8 serisine ait bir işlemciden güç alacak. Önceki modelde Snapdragon 8s Gen 4 işlemcisi kullanılmıştı. Yeni modelde de Snapdragon 8 Gen 5 işlemcisini görmemiz muhtemel. Qualcomm tarafından geliştirilen bu işlemcide 3.8 GHz hızında çalışan iki çekirdek ve 3.32 GHz hızında çalışan altı çekirdek yer alıyor. Performans konusunda kafanızda soru işareti bırakmamak adına bu işlemcinin Genshin Impact gibi yoğun efektlere sahip oyunda bile 120 FPS verdiğini belirtelim.

Honor 600 Pro'nun Özellikleri Nasıl Olacak?

Ekran Büyüklüğü: 6,57 inç

6,57 inç Ekran Teknolojisi: OLED

OLED Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz Ekran Çözünürlüğü: 1.5K

1.5K Ana Kamera: 200 MP

200 MP Batarya Kapasitesi: 9.000 mAh

Honor 600 Pro'nun Ekran Özellikleri Nasıl Olacak?

Daha önce ortaya çıkan bilgilere göre 6,57 inç ekran büyüklüğüne sahip olacak Honor 600 Pro, OLED ekranda 1.5K çözünürlük, 120Hz yenileme hızı sunacak. OLED ekran sayesinde daha derin siyahlar ve canlı bir görüntü elde etmemizi sağlayacak. Bir önceki model Honor 500 Pro'da ise 6,55 inç AMOLED ekran tercih edilmişti. Bu model, 1264 x 2736 piksel çözünürlük, 120Hz yenileme hızı ve 6.000 nit maksimum parlaklık sunuyor. Yani Honor 600 Pro'da da benzer bir parlaklık değeri görebiliriz. Bu da güneş altında bile ekranı net şekilde görmemize yardımcı olabilir.

Honor 600 Pro'da Kaç mAh Batarya Bulunacak?

Serinin Pro modeli, standart model ile aynı yani 9.000 mAh batarya kapasitesi ile gelecek. Bu büyük batarya için şarj hızının da oldukça yüksek tutulması muhtemel. 8.000 mAh batarya kapasitesi sunan önceki modelde 80W hızlı şarj desteği yer alıyor. Dolayısıyla yeni cihaz, en az 80W hızlı şarj desteği sunabilir.

Honor 600 Pro'nun Kamerası Nasıl Olacak?

Honor 600 Pro'da 200 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera yer alacak. Diğer kameraların çözünürlüğü henüz açıklığa kavuşturulmadı fakat fikir vermesi açısından Honor 500 Pro'nun kamera özelliklerine göz atabiliriz. Söz konusu cihaz, 200 megapiksel çözünürlüğünde ana kameranın yanı sıra 12 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera, 50 megapiksel çözünürlüğünde telefoto kamera içeriyor. Ön yüzeyinde de 50 megapiksel çözünürlüğünde bir kamera mevcut.

Editörün Yorumu

Bir telefon satın alırken en çok dikkat ettiğim noktalardan biri bataryası oluyor. Cihazlarımı çok sık şarj etmeyi sevmeyen birisi olarak şarjının mümkün olduğunca uzun gitmesini sağlayacak batarya ile gelen telefonlar tercih etmeye özen gösteriyorum. Tabii ki batarya tek başına pek bir şey ifade etmiyor. İyi bir işlemci olmadığı sürece o telefondan çok verim alabileceğim söylenemez.

Ortaya çıkan bilgilere bakılırsa Honor 600 serisi, bu konular hakkında endişelenmeme gerek bırakmayacak gibi görünüyor. 200 MP ana kamera, 9.000 mAh batarya kapasitesi ve güçlü işlemci ile benim gibi düşünen kullanıcılar tarafından ideal seçenek olarak öne çıkacak.