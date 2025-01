Kavgada Söylenmez: Honor, Samsung'u Fena Trolledi

Samsung, geçtiğimiz günlerde düzenlediği görkemli Unpacked etkinliğinde Galaxy S25, Galaxy S25+ ve Galaxy S25 Ultra modellerini tanıttı. Bu büyük lansmana, alışıldık rakip tepkileri biraz gecikmeli de olsa gelmeye başladı. Bu kez sahnede Honor vardı.

Honor, sosyal medya platformu X'te bir video yayımladı. Videoda, Londra sokaklarında gerçekleşen bir "aksesuar açılışı" sahnesi var. Honor, bu aksesuarların, Samsung'un "en iyi yılını yaşaması için" gerekli olduğunu ima ederek Samsung'u tiye aldı.

Honor'un burada vermek istediği mesaj oldukça netti: Eğer bir Honor Magic7 Pro kullanırsanız, bu aksesuarlara ihtiyacınız kalmaz. Tabii şirketin neye dayanarak böyle bir göndermede bulunduğu pek anlaşılmıyor.

Galaxy S25 serisi henüz piyasaya bile çıkmamışken, Samsung cihazlarının aksesuarlara ihtiyaç duyduğunu varsaymak biraz erken bir tepki gibi. Samsung'un öyle bir planı varsa bile bu göndermeden sonra sırf rakiplerini güldürmemek için rota değişikliğine gitme ihtimali var zira.

Teknoloji devlerinin sosyal medya üzerinden birbirini tatlı bir rekabetle "zorbalaması" çok bilindik bir numara. Honor, bu olayı sokak sanatlarına taşıyarak geleneksel reklamcılık anlayışından sıyrılmak istemiş.

No true companion is complete without these...

... or just use an HONOR Magic7 Pro.#HONORMagic7 pic.twitter.com/INnj8AAD8B