Kavgada Söylenmez: Honor, Samsung'u Fena Trolledi

Samsung, geçtiğimiz günlerde düzenlediği görkemli Unpacked etkinliğinde Galaxy S25, Galaxy S25+ ve Galaxy S25 Ultra modellerini tanıttı. Bu büyük lansmana, alışıldık rakip tepkileri biraz gecikmeli de olsa gelmeye başladı. Bu kez sahnede Honor vardı.

Honor, sosyal medya platformu X'te bir video yayımladı. Videoda, Londra sokaklarında gerçekleşen bir "aksesuar açılışı" sahnesi var. Honor, bu aksesuarların, Samsung'un "en iyi yılını yaşaması için" gerekli olduğunu ima ederek Samsung'u tiye aldı.

"Honor Alırsanız Aksesuara Gerek Yok"

Honor'un burada vermek istediği mesaj oldukça netti: Eğer bir Honor Magic7 Pro kullanırsanız, bu aksesuarlara ihtiyacınız kalmaz. Tabii şirketin neye dayanarak böyle bir göndermede bulunduğu pek anlaşılmıyor.

Galaxy S25 serisi henüz piyasaya bile çıkmamışken, Samsung cihazlarının aksesuarlara ihtiyaç duyduğunu varsaymak biraz erken bir tepki gibi. Samsung'un öyle bir planı varsa bile bu göndermeden sonra sırf rakiplerini güldürmemek için rota değişikliğine gitme ihtimali var zira.

Teknoloji devlerinin sosyal medya üzerinden birbirini tatlı bir rekabetle "zorbalaması" çok bilindik bir numara. Honor, bu olayı sokak sanatlarına taşıyarak geleneksel reklamcılık anlayışından sıyrılmak istemiş.

No true companion is complete without these...

... or just use an HONOR Magic7 Pro.#HONORMagic7 pic.twitter.com/INnj8AAD8B — HONOR (@Honorglobal) January 24, 2025

Sokak Performansı mı, Sosyal Medya Taktikleri mi?

Honor'un bu gönderme için Londra sokaklarında bir sahne düzenlemesi ve fiziksel bir etkinlik yaratması, sosyal medyada sırf birkaç kelimeyle dalga geçmekten daha yaratıcı bir yaklaşım.

Kimilerine göre de bu, Honor'un son dönem liderlik problemlerini unutturmak için çırpınmasından ibaret. Samsung'un küresel satışlardaki devasa üstünlüğü böyle taktiklerle biter mi bilinmez.

Her iki marka da üst segmentte kendini kanıtlamış olsa da Samsung, global cihaz satışlarında yıllardır liderliğini sürdürüyor.

Honor Magic7 Pro, kullanıcıların dikkatini çekecek donanım ve yazılım özellikleriyle görücüye çıkıyor. Samsung'un yeni tanıttığı Galaxy S25 serisinin özelliklerini görmeden bu göndermenin haklı olup olmadığını söylemek için biraz beklememiz gerekecek.