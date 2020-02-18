Honor V30 Çok Yakın Bir Tarihte Piyasaya Sürülebilir

Honor'un yeni modellerinden birisi olan Honor V30 yakın bir tarihte raflarda yerini alabilir.

Çinli teknoloji devi Huawei'nin alt şirketi olarak varlığını sürdüren Honor, birkaç ay önceden beri takip ettiğimiz Honor V30 modelini tanıtmayı düşünüyor olabilir. Huawei 24 Şubat'ta yapılacak olan basın toplantısını resmi olarak doğrulamıştı. Bu toplantıda katlanabilir telefon modelini tanıtacak olan Huawei, ilk HMS kullanan cihazı olan Honor V30'u da tanıtabilir.

Huawei Google'ın desteğinin iptalinden sonra kendi mobil servisini kurmak için uğraştı. Honor V30 ise Huawei Mobil Servis'i kullanan ilk akıllı telefon olacak. Tabii bu durum tedirginlikleri de beraberinde getirecek. Ancak bunu ortadan kaldırmak için Honor V30'u tam bir amiral gemisi yapmayı planlamışlardır.

Kirin 990 yonga seti ile beraber gelecek olan cihaz bu sayede 5G desteğine de ulaşacak.NSA/SA ağlarının yanında n1/n3 gibi birçok 5G bandını destekleyen bu cihaz, yeni dönem için gayet hazırlıklı olacak. Arka tarafında matris kamera tasarımını kullanacak olan cihaz, 40MP ana kameraya sahip olacak. Aynı zamanda 12MP ultra geniş açılı lens ve 8MP telefoto lens cihazın üzerinde yer alacak.

Huawei bu model ile birlikte Google servislerinin desteği olmadan nasıl bir başarıya ulaştığını tüm dünyaya göstermiş olacak. Bakalım Huawei başarılı olabilecek mi?