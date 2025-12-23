16 GB RAM'li Oyun Telefonu Geliyor! OLED Ekran ve Dahası

Honor'un çok yakın bir zamanda kullanıcıların karşısına çıkarılması beklenen yeni oyun telefonu Win ile ilgili önemli bir sızıntı yaşandı. Geçtiğimiz günlerde pek çok özelliği sızdırılan cihazın şimdi de kamera özellikleri ortaya çıktı. Bununla birlikte telefonun neredeyse bütün özellikleri açıklığa kavuşmuş oldu.

Honor Win'in Özellikleri Nasıl Olacak?

Arka Kamera: 50 MP + 12 MP

50 MP + 12 MP Ön Kamera: 50 MP

50 MP Ekran Boyutu: 6,83 inç

6,83 inç Ekran Çözünürlüğü: 1.5K

1.5K Ekran Teknolojisi: OLED

OLED Yenileme Hızı: 185Hz

185Hz İşlemci: Snapdragon 8 Elite Gen 5

Snapdragon 8 Elite Gen 5 RAM: 16 GB LPDDR5X

16 GB LPDDR5X Batarya Kapasitesi: 10.000 mAh

10.000 mAh Hızlı Şarj: 100W kablolu, 80W kablosuz

100W kablolu, 80W kablosuz Suya ve Toza Dayanıklılık: IP68, IP69 ve IP69K

IP68, IP69 ve IP69K Parmak İzi Sensörü: 3D ultrasonik ekran altı parmak izi

Yeni ortaya çıkan bilgilere göre Honor Win, 50 megapiksel çözünürlüğünde Sony LYT-700 ana kamera ve 12 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera ile birlikte gelecek. Cihazın ön yüzeyinde ise 50 megapiksel çözünürlüğünde bir kamera yer alacak. Daha önceki sızıntılara göreyse Win, 6,83 inç ekran büyüklüğüne sahip olacak. Telefon, OLED ekran üzerinde 1.5K çözünürlük ve 165Hz yenileme hızı sunacak.

Telefon, gücünü Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisinden alacak. 3 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemcide iki adet 4.6 GHz Oryon V3 Phoenix L ve altı adet 3.62 GHz Oryon V3 Phoenix M olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek mevcut. Cihaz, 16 GB RAM ve 16 GB sanal RAM desteğine sahip olacak.

100W kablolu, 80W kablosuz hızlı şarj desteği sunacak olan bu yeni model, 10.000 mAh batarya kapasitesi ile birlikte gelecek. Telefonun IP68, IP69 ve IP69K sertifikaları bulunacak. Bu, belirli bir dereceye kadar toz ve suya karşı dayanıklılığa sahip olacağı anlamına geliyor. Bu arada cihaz, beyaz, mavi ve siyah olmak üzere üç farklı renk seçeneği sunacak.

Honor Win Ne Zaman Tanıtılacak?

Honor Win, 26 Aralık tarihinde tanıtılacak. Belirtilen tarihte bu telefonun yanı sıra Honor Win RT'nin de tanıtımı gerçekleştirilecek. Tanıtımla beraber her iki telefonun da bütün teknik özellikleri ve fiyatı netlik kazanacak. Yeni oyun telefonunun ilk olarak hangi ülkelerde satışa sunulacağı ise şimdilik soru işaretlerini koruyor.