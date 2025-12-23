Çok Ucuz Android Telefon Geliyor! Özel Düğmesi Var

HMD Pulse serisi, geçtiğimiz yıl kullanıcılara sunulmuştu. Bu tanıtımla birlikte serinin yeni telefonları da ilgi odağı hâline gelmişti. Birkaç ay önce özellikleri sızdırılan HMD Pulse 2 Pro'dan sonra şimdi de bir diğer yeni model HMD Pulse 2'nin özellikleri ortaya çıktı.

HMD Pulse 2'nin Özellikleri Nasıl Olacak?

Ekran : 6.7 inç IPS LCD (HD+ Çözünürlük, 90Hz Yenileme Hızı)

: 6.7 inç IPS LCD (HD+ Çözünürlük, 90Hz Yenileme Hızı) İşlemci : Unisoc T7250

: Unisoc T7250 RAM : 4 GB

: 4 GB Depolama : 128 GB (microSD ile 256 GB'a kadar arttırılabilir)

: 128 GB (microSD ile 256 GB'a kadar arttırılabilir) Arka Kamera : 50 MP (f/1.8 Ana) + 2 MP (Yardımcı)

: 50 MP (f/1.8 Ana) + 2 MP (Yardımcı) Ön Kamera : 8 MP (f/2.0)

: 8 MP (f/2.0) Batarya : 5.000 mAh

: 5.000 mAh Şarj Hızı : 20W Hızlı Şarj

: 20W Hızlı Şarj İşletim Sistemi : Android 15

: Android 15 Dayanıklılık : IP54 (Toz ve su sıçramalarına dayanıklı)

: IP54 (Toz ve su sıçramalarına dayanıklı) Güvenlik : Yan tarafta parmak izi okuyucu

: Yan tarafta parmak izi okuyucu Diğer Özellikler: Özel işlev atanabilir düğme, NFC, Bluetooth 5.0

Sızdırılan bilgilere göre HMD Pulse 2, 6.7 inç ekran büyüklüğüne sahip olacak. IPS LCD ekran üzerinde HD+ çözünürlük ve 90Hz yenileme hızı sunacak. Cihaz ayırca IP54 sertifikasına sahip olacak. Bu, belirli bir dereceye kadar toz ve su sıçramalarına karşı dayanıklılığa sahip olacağı anlamına geliyor.

Telefonun gücünü Unisoc T7250 işlemcisinden alacağı belirtildi. 12 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemcide iki adet 1.8 GHz Cortex-A75 ve altı adet 1.6 GHz Cortex-A55 olmak üzere toplamda sekiz çekirdek mevcut. HMD Pulse'ta ise 12 nm üretim süreciyle geliştirilen Unisoc T606 işlemcisi tercih edilmişti.

Cihaz, 4 GB RAM sunacak. Depolama tarafında ise 128 GB seçeneğini göreceğiz ancak bu depolama alanını microSD desteği sayesinde 256 GB'a kadar arttırmak mümkün olacak. Android 15 işletim sistemi ile birlikte geleceği söylenen cihazın yan tarafında bir parmak izi okuyucu yer alacak.

Cihazın arka tarafında 50 megapiksel çözünürlüğünde f/1.8 diyafram açıklığına sahip ana kamera ve 2 megapiksel çözünürlüğünde bir kamera bulunacak. Ön yüzeyde ise 8 megapiksel çözünürlüğünde f/2.0 diyafram açıklığına sahip bir kamera olacak. Telefon, 5.000 mAh batarya kapasitesi ve 20W hızlı şarj desteği sunacak

HMD Pulse 2'nin Fiyatı Ne Kadar Olacak?

HMD Pulse için 140 euro (7 bin 60 TL) fiyat etiketi belirlenmişti. HMD Pulse 2'nin 160 euro (8 bin 101 TL) fiyat etiketiyle satışa sunulması bekleniyor. Ayrıca farklı işlevler atanabilen özel düğme ile NFC desteği ve Bluetooth 5.0 bulunacağının da iddia edildiğini belirtelim.