Honor'dan 90Hz Ekranlı Çok Ucuz Telefon! İddialı Özelliklere Sahip

Honor, X5c isimli yeni bir telefon tanıttı. Bu tanıtımla birlikte Honor X5c'nin özellikleri, fiyatı ve tasarımı belli oldu. Uygun fiyat etiketine sahip olan telefon, 90Hz yenileme hızı, sekiz çekirdekli MediaTek işlemci ve 5.260 mAh batarya kapasitesi dahil olmak üzere birçok özellikleriyle dikkatleri üzerinde topluyor.

Honor X5c Özellikleri

İşlemci: MediaTek Helio G81

MediaTek Helio G81 RAM: 4 GB Fiziksel RAM ve 4 GB Sanal RAM

4 GB Fiziksel RAM ve 4 GB Sanal RAM Depolama Alanı: 64 GB (Güney Afrika sürümü) / 128 GB (Global sürüm)

64 GB (Güney Afrika sürümü) / 128 GB (Global sürüm) Ekran Boyutu: 6,74 inç

6,74 inç Ekran Çözünürlüğü: 720 x 1600 piksel

720 x 1600 piksel Ekran Yenileme Hızı: 90 Hz

90 Hz Ekran Teknolojisi: TFT LCD

TFT LCD Arka Kamera: 13 MP (Ana Kamera) + 0,08 MP (QVGA Sensör)

13 MP (Ana Kamera) + 0,08 MP (QVGA Sensör) Ön Kamera: 5 MP

5 MP Batarya Kapasitesi: 5.260 mAh

5.260 mAh Hızlı Şarj Desteği: 15W

15W Kalınlık: 7,89 mm

7,89 mm Ağırlık: 186 gram

6,74 inç ekran büyüklüğüne sahip olan Honor X5c, TFT LCD ekran üzerinde 720 x 1600 piksel çözünürlük ve 90Hz yenileme hızı sunuyor. Geçtiğimiz haftalarda tanıtılan Honor X7d 5G'de TFT LCD ekran, 720 x 1610 piksel çözünürlük, 120Hz yenileme hızı ve 850 nit maksimum parlaklık tercih edilmişti.

Honor'un bütçe dostu Android telefonunda MediaTek Helio G81 işlemcisi ve Mali-G52 MC2 GPU yer alıyor. Bu işlemci iki adet 2.0 GHz Cortex-A75 ve altı adet 1.7 GHz Cortex-A55 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor. Şık tasarıma sahip Honor Play 10'da da aynı işlemci tercih edilmişti.

Telefonda 4 GB RAM ve 4 GB sanal RAM bulunuyor. Suudi Arabistan sürümünde yalnızca 64 GB depolama alanı yer alırken global sürümde 128 GB depolama alanı seçeneğine de yer verilecek. 5.260 mAh batarya kapasitesine sahip telefon, 15W hızlı şarj teknolojisini destekliyor.

Honor X5c'nin arka tarafınad 13 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera ve 0.08 megapiksel çözünürlüğünde QVGA sensör bulunuyor. Ön yüzeyde ise 5 megapiksel çözünürlüğünde kamera mevcut. Uygun fiyatlı Android telefonda ayrıca Bluetooth 5.1 ve çift SIM desteği bulunuyor.

Honor X5c Fiyatı

Çok şık bir görünüme sahip olan Honor X5c'nin 4 GB RAM ve 64 GB depolama alanına sahip sürümü için 299 riyal (3.323 TL) fiyat etiketi belirlendi. Telefon mavi ve siyah olmak üzere iki farklı renk seçeneği sunuyor. Telefonun Türkiye'ye gelip gelmeyeceği henüz bilinmiyor.