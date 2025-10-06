Katlanabilir iPhone'un Fiyatı Sızdırıldı! Türkiye'de Kaç TL Olacak?

Apple'ın üzerinde çalıştığı katlanabilir iPhone ile ilgili heyecanlandıran bir gelişme yaşandı. Bu gelişme doğrultusunda katlanabilir iPhone'un fiyatı ortaya çıktı. Sızdırılan bilgilere göre iOS işletim sistemine sahip katlanabilir telefonun fiyatı cep yakacak. Peki, telefon Türkiye'de kaç TL fiyat etiketiyle satışa sunulacak?

Katlanabilir iPhone'un Türkiye Fiyatı Kaç TL Olacak?

En iyi katlanabilir telefonlar arasına katılmaya hazırlanan yeni iPhone'un 2 bin 300 dolar başlangıç fiyat etiketiyle satışa sunulacağı iddia edildi. Bu ücret, güncel döviz kuruyla direkt olarak çevrildiğinde yaklaşık 95 bin 864 TL'ye denk geliyor ancak bu, cihazın Türkiye'deki nihai satış fiyatı olmadığını belirtmek gerekiyor.

Türkiye'de uygulanan ÖTV ve KDV gibi vergiler, bu ücrete eklendiğinde cihazın etiket fiyatını önemli ölçüde artıracaktır. Dolayısıyla 2.300 dolarlık bir telefonun vergilerle beraber satış fiyatının 100 bin TL sınırını rahatlıkla geçmesi bekleniyor. Fiyata dair resmî açıklama yapılmadığını, bu nedenden dolayı telefonun farklı fiyatla gelebileceğinin altını çizelim.

Katlanabilir iPhone, Samsung Galaxy Z Fold 7 ve Samsung Galaxy Z Fold 6 gibi yatay katlanacak. Yani telefon açıldığında çok daha büyük bir ekran sunacak. Böylece tabzet benzeri bir deneyim elde edilecek. Bu tasarım, özellikle kitap okuma ve film dizi izleme gibi aktivitelerde çok kullanışlı olacak.

Katlanabilir iPhone'un Özellikleri Nasıl Olacak?

iOS işletim sistemine sahip katlanabilir telefonun ekranında herhangi bir katlanma izi görünmeyeceği öne sürüldü. Dış tarafta yer alan ekranın 5,5 inç, iç yüzeyde yer alan ekranın ise 7,8 inç ekran büyüklüğüne ve 1920 x 2713 piksel çözünürlüğe sahip olacağı iddia edildi.

Telefonun arka tarafında 48 megapiksel çözünürlüğünde iki adet kamera yer alacak. Ön yüzeyde kaç megapiksel çözünürlüğünde kamera olacağı paylaşılmadı fakat 12 megapiksel veya 18 megapiksel çözünürlüğünde bir kamera bulunabilir. Katlanabilir iPhone ayrıca Apple'ın ikinci nesil C2 modem ile gelecek.

Telefonun katlanmamış hâli 4,5 mm ila 4,8 mm civarında, katlanmış hâli ise 9 mm ila 9,5 mm civarında olacak. Dolayısıyla telefon tıpkı iPhone Air gibi çok ince olacak. Fiziksel SIM kart yuvasına sahip olmayacağı söylenen telefon yalnızca eSIM desteği ile satışa sunulacak. Konuya dair resmî açıklama yapılmadığını belirtelim.

Katlanabilir iPhone Ne Zaman Çıkacak?

Uzun süredir merakla beklenen katlanabilir iPhone'un 2026 yılının ikinci yarısında tanıtılacağı iddia edildi. iPhone 17 serisi ve iPhone Air, 2025 yılının eylüla yında tanıtılmıştı. iPhone 17 serisinde iPhone 17, iPhone 17 Pro ve iPhone 17 Pro Max olmak üzere üç farklı model mevcut.