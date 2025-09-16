Honor'dan Uygun Fiyata Sahip 50 MP Kameralı Telefon Geliyor

Honor'un bütçe dostu yeni akıllı telefonu hakkında ayrıntılar sızdırıldı. Bu sızıntıyla birlikte Honor X5c Plus'ın özellikleri, fiyatı ve görselleri ortaya çıktı. Aktarılan bilgilere bakılacak olursa yeni giriş seviyesi akıllı telefon, uygun fiyata dikkat çekici özelliklerle birlikte geliyor.

Honor X5c Plus Özellikleri

Ekran: 6,74 inç, LCD, HD+ çözünürlük

6,74 inç, LCD, HD+ çözünürlük İşlemci: MediaTek Helio G81, 8 çekirdekli, 12 nm

MediaTek Helio G81, 8 çekirdekli, 12 nm RAM: 4 GB

4 GB Depolama: 128 GB

128 GB Batarya: 5260 mAh, 10W hızlı şarj desteği

5260 mAh, 10W hızlı şarj desteği Arka Kamera: 50 MP ana kamera, 2 MP yardımcı lens

50 MP ana kamera, 2 MP yardımcı lens Ön Kamera: 5 MP

5 MP İşletim Sistemi: Android 15 tabanlı MagicOS 9.0

Android 15 tabanlı MagicOS 9.0 Güvenlik: Yanda parmak izi sensörü

Yanda parmak izi sensörü Bağlantılar: Çift SIM, Bluetooth 5.1, USB-C, 3,5 mm kulaklık girişi

Ortaya çıkan yeni bilgilere göre 6,74 inç büyüklüğündeki Honor X5c Plus, LCD ekranda HD+ çözünürlük sunacak. Bu özellikler, yüksek çözünürlüklü videolar izlemeyi düşünmeyenler ve görselliğe çok önem vermeyenler için gayet yeterli olacaktır. Aksi hâlde sizin için biraz yetersiz kalabilir.

Cihaz, gücünü 12 nm üretim süreciyle geliştirilen MediaTek Helio G81 işlemcisinden alacak. Bu işlemcide iki adet 2.0 GHz Cortex-A75 ve altı adet 1.7 GHz Cortex-A55 dahil olmak üzere toplamda 8 çekirdek yer alıyor. Kısa bir süre önce duyurulan Honor X7d 5G'de ise Snapdragon 6s Gen 3 işlemcisi kullanılmıştı.

4 GB RAM seçeneğine sahip olacak cihaz, 128 GB depolama seçeneği sunacak. Honor X5c Plus'ta 5260 mAh batarya kapasitesi ve 10W hızlı şarj desteği olacak. Yoğun kaynak gerektiren uygulamalar yerine daha basit uygulamalar kullanacaksanız bataryası ihtiyaçlarınızı karşılayabilir. Ancak 10W şarj desteği varken cihazınızı şarj etmek oldukça zaman alabilir.

Android 15 tabanlı MagicOS 9.0 ile birlikte gelecek telefonun arka tarafında 50 megapiksel ana kamera ve 2 megapiksel yardımcı lens bulunacak. Telefonun ön tarafında ise 5 megapiksel çözünürlüğünde bir ön kamera yer alacak. Cihazın yan tarafında ise bir parmak izi sensörü bulunacak. Çift SIM, Bluetooth 5.1, USB-C ve 3,5 mm kulaklık girişi gibi özelliklerle birlikte gelecek.

Honor X5c Plus Fiyatı

Honor X5c Plus, 120 euronun (5 bin 859 TL) altında bir fiyat etiketine sahip olacak. Telefon, siyah, mavi ve gümüş gibi renk seçenekleriyle birlikte piyasaya sürülecek. Telefonun hangi pazarlarda satışa sunulacağı ise şimdilik belirsizliğini koruyor.