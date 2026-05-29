Yeni Call of Duty Oyununda Önceki Oyunlardaki Hata Yapılmayacak

Call of Duty: Modern Warfare 4'ün oyuncularla buluşmasına oldukça az bir süre kaldı. Ön siparişe açılması ile birlikte Türkiye fiyatı da dahil olmak üzere hakkında merak edilen detaylar yavaş yavaş açıklığa kavuşan bu yapım hakkında geliştiriciden bir soru işaretini daha gideren açıklama geldi. Bu açıklamaya göre yeni Call of Duty oyunu, önceki bazı oyunlarda yaptığı hatayı yenilemeyecek.

Call of Duty: Modern Warfare 4'de Hangi Hata Tekrarlanmayacak?

Call of Duty: Modern Warfare serisi normalde birincil önceliği ciddiyete veren oyun serisi olarak bilinirdi. Ne var ki önceki bazı oyunlarda bundan uzaklaşılarak dünyaca ünlü karakterler ekleme yoluna başvurdu. Örneğin 2 yıl önce Call of Duty: Modern Warfare II ve Warzone'da bir rapçi olan Nicki Minaj (Onika Tanya Maraj-Petty) yer aldı.

Oyuncular, tanıtım videosunun altında bile tepkilerini dile getirmişti. Oyunculardan biri, Activision'ın oyuncularını önemsemek yerine satışlara öncelik vermesini eleştirirken başka bir kullanıcı ise bunun Fortnite ve oyun sektörüne olan etkisine bağlamıştı. Hatta bir oyuncu, sadece daha fazla kazanma hırsı uğruna bir sernin mahvolduğunu görmenin oldukça üzücü bir deneyim olduğunu dile getirmişti.

Bu tepkileri geliştirici de görmüş olmalı ki aynı durumun Call of Duty: Modern Warfare 4'te de yaşanmayacağının garantisi verildi. Oyunda birincil önceliğin gerçekçiliğe verileceğine işaret eden Infinity Ward, bunun sadece hikâye modu ile sınırlı kalmayacağını, oyundaki eşyaların, kostümlerin ve markalarla yapılacak olan iş birliklerini de kapsayacağını ifade etti. Bu da geçmişte olduğu gibi oyunun ciddiyetini bozacak Nicki Minaj gibi Modern Warfare serisi ile uzaktan yakından alakası olmayan karakterlerin oyunda yer almayacağını gösteriyor.

Call of Duty: Modern Warfare 4 İçin Verilen Söz Tutulacak mı?

En iyi savaş oyunları arasında konumlanacak olan Call of Duty: Modern Warfare 4'te ünlü karakterlere yer verilmeyeceğinin altının çizilmesine rağmen hâlâ birçok oyuncu temkinli hareket ediyor. Geçmişte de askeri atmosfere bağlı kalınacağı yönünde sözler dile getirilmişti. Daha sonra ise Nicki Minaj gibi karakterler görmüştük. O yüzden Modern Warfare 4 için verilen sözün gerçekten tutulup tutulmayacağı şimdilik belli değil. Bunu büyük bir olasılıkla oyun çıktıktan birkaç hafta sonra gelmesi muhtemel ilk iş birlikleri ile öğreneceğiz.

Call of Duty: Modern Warfare 4 Ne Zaman Çıkacak?

Modern Warfare serisinin en yeni oyunu olarak oyuncularla buluşacak olan Modern Warfare 4, 23 Ekim 2026 tarihinde piyasaya sürülecek. Oyun, PC, Xbox Series X / S, PlayStation 5 ve Nintendo Switch 2'de oynanabilir olacak. Hatta şu an PlayStation, Xbox ve Steam mağazaları üzerinden ön sipariş vermek mümkün.

Editörün Yorumu

Call of Duty: Modern Warfare 4 ile birlikte geçmişteki bazı hayal kırıklıklarının düzeltileceğini düşünüyorum. Her ne kadar temkinli yaklaşmakta fayda olsa da geliştiricinin oyuncu kitlesinin isteklerine karşılık vereceğine inanıyorum. Öyle ki yakın zamanda oyuncuları görmezden gelen yapımların ciddi bir oyuncu kaybını yaşadığını gördük. Oyuncuların artık kendi taleplerine karşılık alamazlarsa oyunu oynamaya devam etme olasılığı daha düşük. Bu yüzden Modern Warfare 4'ün geliştiricisinin geçmişteki hataları tekrarlamak yerine tamamen oyuncu odaklı ilerleyeceği kanaatindeyim.