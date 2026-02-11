Honor'dan Ucuz Android Telefon! 50 MP Kamera ve Dahası

Honor'un en yeni akıllı telefonu X6d'yı piyasaya sürüldü. Bununla birlikte akıllı telefonun özellikleri ve fiyatı açıklığa kavuştu. Yeni akıllı telefon, özellikle günlük kullanımlara uygun bir donanımla birlikte geliyor. Ayrıca depolama açısından da oldukça önemli bir avantaj sunuyor.

Honor X6d'nin Özellikleri Neler?

Ekran: 6,75 inç LCD, HD çözünürlük

6,75 inç LCD, HD çözünürlük İşlemci: MediaTek Dimensity 6300 (6 nm)

MediaTek Dimensity 6300 (6 nm) CPU Detayları: 8 çekirdekli (2x 2.4 GHz Cortex-A76 & 6x 2.0 GHz Cortex-A55)

8 çekirdekli (2x 2.4 GHz Cortex-A76 & 6x 2.0 GHz Cortex-A55) RAM: 4 GB

4 GB Depolama: 256 GB

256 GB Arka Kamera: 50 MP, f/2.0 diyafram

50 MP, f/2.0 diyafram Video Kaydı: 1080p @ 30 FPS

1080p @ 30 FPS Ön Kamera: 5 MP

5 MP Batarya Kapasitesi: 5.260 mAh

5.260 mAh İşletim Sistemi: Android 15

Android 15 Renk Seçenekleri: Gece Yarısı Siyahı, Okyanus Mavisi

6,75 inç ekran büyüklüğüne sahip bir model olarak sunulan Honor X6d, LCD ekran üzerinde HD çözünürlük sunuyor. Maksimum parlaklık, piksel yoğunluğu, yenileme hızı gibi detayları şimdilik bir soru işareti olarak kalan cihaz, 5.260 mAh batarya kapasitesine sahip. Bu, şarjının çok yoğun güç tüketen uygulamalar kullanılmadığı sürece yeterli bir süre gideceğini gösteriyor.

Telefonun arka tarafında f/2.0 diyafram açıklığına sahip 50 megapiksel çözünürlüğünde bir kamera yer alıyor. Bu kamera ile 1080p çözünürlüğünde 30 FPS video kaydı alınabiliyor. Ön tarafta ise 5 megapiksel çözünürlüğünde bir kamera bulunuyor. Android 15 ile birlikte gelen cihaz, 4 GB RAM'e sahip. Depolama tarafında ise sadece 256 GB seçeneği mevcut.

Cihaz, gücünü Dimensity 6300 işlemcisinden alıyor. 6 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemcide iki adet 2.4 GHz Cortex-A76 ve altı adet 2.0 GHz Cortex-A55 olmak üzere toplamda sekiz çekirdek yer alıyor. Geçen ay tanıtılan Honor Magic 8 RSR Porsche Design'da Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisi tercih edilmişti.

Honor X6d Türkiye'ye Gelecek mi?

Honor 500 Smart, geçtiğimiz ay küresel sertifika aldı. İlginç bir şekilde bu cihazın model numarası ile Honor X6d'nınki aynıydı. Bu da cihazın küresel pazara "Honor 500 Smart" adıyla geleceğine işaret ediyor. Honor'un şu an Türkiye'deki ürün yelpazesini her geçen gün daha da genişlettiğini göz önünde bulundurduğumuzda cihazın aynı isimle olmasa da farklı bir isimle Türkiye'ye gelmesi muhtemel görünüyor.

Honor X6d'nin Fiyatı Ne Kadar?

Honor X6d, BAE'de (Birleşik Arap Emirlikleri) 509 AED (6 bin 46 TL) fiyat etiketiyle satışa sunuldu. Bu fiyatı baz aldığımızda Türkiye'deki vergilerle birlikte telefon 11 bin 459 TL civarında satışa sunulabilir. Cihazı satan almayı düşünen kişiler, gece yarısı siyahı ve okyanus mavisi dahi olmak üzere toplamda iki renk seçeneğinden birini tercih edebiliyor.