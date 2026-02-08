24 GB RAM'li Telefonun Özel Sürümü Tanıtıldı! 144Hz Ekranı Var

En güçlü oyun telefonlarından biri olan RedMagic 11 Pro+ geçtiğimiz yıl tanıtılmıştı. Yüksek performans sunarak en iyi grafikli oyunları bile sorunsuz çalıştırabilen telefonun Wuthering Waves isimli özel bir sürümü tanıtıldı. Etkileyici bir görünüme sahip olan bu sürüm, standart model ile aynı donanıma sahip.

RedMagic 11 Pro+ Wuthering Waves Edition Fiyatı

RedMagic, Kuro Games ile iş birliği yaparak RedMagic 11 Pro+ için Wuthering Waves isimli bir sürüm duyurdu. Özel sürüm için 6 bin 999 yuan (43 bin 868 TL) fiyat etiketi belirlendi. 10 Şubat 2026 tarihinde Çin'de satışa sunulacak özel sürümün global pazara gelip gelmeyeceği henüz belli değil. Standart modelin henüz Türkiye'de satışa sunulmadığını belirtelim.

Standart sürüm ile aynı donanım özelliklerine sahip olan bu özel sürümün arka yüzeyinde kırmızı ve siyah renk tonları mevcut. Bu sürüm, özel RGB ışık efektleriyle etkileyici bir görünüm sunuyor. Söz konusu sürümde Wuthering Waves isimli oyundan esinlenen özel bir kullanıcı arayüzü bulunuyor.

İkonlar, duvar kâğıtları, şarj animasyonları ve parmak izi ile ekran kilidi açma efketleri tamamen oyunun atmosferine uygun şekilde tasarlandı. Bu sayede oyun temalı, kişiselleştirilmiş bir deneyim elde ediliyor. Kutu içeriğinin de standart modelden farklı olduğunu belirtelim. Kutunun içinden Mingchao temalı Kevlar manyetik koruyucu kılıf, özel tasarım SIM iğnesi, koleksiyonluk rozetler ve aksesuarlar, oyunun temasına uygun 120W hızlı şarj adaptörü çıkıyor.

RedMagic 11 Pro+ Özellikleri

Ekran Boyutu: 6,85 inç

6,85 inç Ekran Teknolojisi: OLED

OLED Ekran Yenileme Hızı: 144Hz

144Hz Ekran Çözünürlüğü: 1.5K

1.5K Ekran Parlaklığı: 2000 nit

2000 nit RAM: 12 GB, 16 GB ve 24 GB LPDDR5T

12 GB, 16 GB ve 24 GB LPDDR5T Depolama: 256 GB, 512 GB ve 1 TB UFS 4.1

256 GB, 512 GB ve 1 TB UFS 4.1 İşlemci: Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm)

Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm) Ön Kamera: 16 MP

16 MP Arka Kamera: 50 MP (f/1.88) ana kamera ve 50 MP (f/2.2) ultra geniş açılı arka kamera

50 MP (f/1.88) ana kamera ve 50 MP (f/2.2) ultra geniş açılı arka kamera Batarya Kapasitesi: 7500 mAh

7500 mAh Hızlı Şarj: 120W

120W Ağırlık: 230 gram

230 gram Yazılım: Android 16 tabanlı RedMagic OS 11

Android 16 tabanlı RedMagic OS 11 Boyutlar: 163,82 x 76,54 x 8,9 mm

RedMagic 11 Pro+'ta Snapdragon 8 Elite Gen 5 mevcut. Bu güçlü işlemci, 3 nm üretim süreciyle geliştirildi ve iki adet 4.6GHz Prime çekirdek ve altı adet 3.63 GHz performans çekirdeği dahil olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor. RedMagic 11 Pro'da da aynı işlemcinin yer aldığını belirtelim. Bu güçlü işlemci sayesinde telefonda en iyi grafikli mobil oyunlar bile sorunsuz çalışıyor.

Akıllı telefonun arka yüzeyinde 50 megapiksel çözünürlüğünde f/1.88 diyafram açıklığına sahip bir ana kamera ve 50 megapiksel çözünürlüğünde f/2.2 diyafram açıklığına sahip ultra geniş açılı kamera bulunuyor. Arka kameralar 8K, 4K ve 1080p çözünürlüklerinde video kaydı yapabiliyor. Telefonun ön yüzeyinde ise 16 megapiksel çözünürlüğünde ekran altı kamera mevcut.