24 GB RAM'li Android Telefon Tanıtıldı! 120W Hızlı Şarj ve Dahası

Honor, Magic 8 RSR Porsche Design isimli telefonu tanıttı. Bununla beraber akıllı telefonun tüm özellikleri ve fiyat etiketi belli oldu. Gri ve mor olmak üzere iki farklı renk seçeneği sunan Magic 8 RSR Porsche Design, etkileyici tasarımın yanı sıra 24 GB RAM seçeneği, güçlü işlemci ve yüksek yenileme hızı dahil olmak üzere birçok özelliğiyle de dikkatleri üzerinde topluyor.

Honor Magic 8 RSR Porsche Design Özellikleri

Ekran Boyutu: 6,71 inç

6,71 inç Ekran Çözünürlüğü: 1256 x 2808 piksel

1256 x 2808 piksel Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz Ekran Teknolojisi: LTPO OLED

LTPO OLED İşlemci: Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3nm)

Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3nm) GPU: Adreno 840

Adreno 840 RAM: 16 GB / 24 GB LPDDR5X

16 GB / 24 GB LPDDR5X Depolama: 512 GB / 1 TB UFS 4.0

512 GB / 1 TB UFS 4.0 Ana Kamera: 50 MP

50 MP Ultra Geniş Açılı Kamera: 50 MP

50 MP Telefoto Kamera: 200 MP

200 MP Ön Kamera: 50 MP

50 MP Yazılım: Android 16 tabanlı Magic UI 10

Android 16 tabanlı Magic UI 10 Batarya: 7200 mAh

7200 mAh Hızlı Şarj: 120W kablolu, 80W kablosuz

120W kablolu, 80W kablosuz Suya ve Toza Dayanıklılık: IP68 + IP69 + IP69K

IP68 + IP69 + IP69K Boyut: 161,15 x 75 x 8,45 mm

161,15 x 75 x 8,45 mm Ağırlık: 239 gram

6,71 inç ekran büyüklüğüne sahip olan Honor Magic 8 RSR Porsche Design, LTPO OLED ekran üzerinde 1256 x 2808 piksel çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunacak. Yüksek yenileme hızı sayesinde daha akıcı bir ekran deneyimi elde ediliyor. 161,15 x 75 x 8,45 mm boyutlarında olan telefon 239 gram ağırlığında.

Akıllı telefonda Qualcomm'un en güçlü işlemcisi Snapdragon 8 Elite Gen 5 yer alacak. 3 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemci, iki adet 4.6 GHz Oryon V3 Phoenix L ve altı adet 3.62 GHz Oryon V3 Phoenix M olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor. Magic 7 RSR Porsche Design'da ise Snapdragon 8 Elite işlemcisi tercih edilmişti.

Magic 8 RSR Porsche Design'ın arka yüzeyinde 50 megapiksel çözünürlüğünde f/1.6 diyafran açıklığına sahip ana kamera, 50 megapiksel çözünürlüğünde f/2.0 diyafram açıklığına sahip ultra geniş açılı kamera ve 200 megapiksel çözünürlüğünde f/2.6 diyafram açıklığına sahip telefoto kamera bulunuyor.

Telefonun ön yüzeyinde 50 megapiksel çözünürlüğünde f/2.0 diyafram açıklığına sahip kamera mevcut. Android 16 tabanlı Magic UI 10 ile birlikte gelen telefon 4K çözünürlükte video kaydı yapabiliyor. IP68 + IP69 + IP69K sertifikalarına sahip olan telefon, suya ve toza karşı dayanıklılık sunuyor. Telefonda ayrıca çift SIM desteği de mevcut.

Honor Magic 8 RSR Porsche Design Fiyatı