24 GB RAM'li Android Telefon Tanıtıldı! 120W Hızlı Şarj ve Dahası
Honor Magic 8 RSR Porsche Design'ın özellikleri ve fiyatı belli oldu. Peki, 24 GB RAM'e sahip telefonda hangi donanım bulunuyor? İşte detaylar!
⚡ Önemli Bilgiler
- Honor Magic 8 RSR Porsche Design gücünü Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisinden alıyor.
- Telefonda 16 GB ve 24 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneği mevcut.
- Magic 8 RSR Porsche Design için 7.999 yuan (49.713 TL) başlangıç fiyat etiketi belirlendi.
Honor, Magic 8 RSR Porsche Design isimli telefonu tanıttı. Bununla beraber akıllı telefonun tüm özellikleri ve fiyat etiketi belli oldu. Gri ve mor olmak üzere iki farklı renk seçeneği sunan Magic 8 RSR Porsche Design, etkileyici tasarımın yanı sıra 24 GB RAM seçeneği, güçlü işlemci ve yüksek yenileme hızı dahil olmak üzere birçok özelliğiyle de dikkatleri üzerinde topluyor.
Honor Magic 8 RSR Porsche Design Özellikleri
- Ekran Boyutu: 6,71 inç
- Ekran Çözünürlüğü: 1256 x 2808 piksel
- Ekran Yenileme Hızı: 120Hz
- Ekran Teknolojisi: LTPO OLED
- İşlemci: Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3nm)
- GPU: Adreno 840
- RAM: 16 GB / 24 GB LPDDR5X
- Depolama: 512 GB / 1 TB UFS 4.0
- Ana Kamera: 50 MP
- Ultra Geniş Açılı Kamera: 50 MP
- Telefoto Kamera: 200 MP
- Ön Kamera: 50 MP
- Yazılım: Android 16 tabanlı Magic UI 10
- Batarya: 7200 mAh
- Hızlı Şarj: 120W kablolu, 80W kablosuz
- Suya ve Toza Dayanıklılık: IP68 + IP69 + IP69K
- Boyut: 161,15 x 75 x 8,45 mm
- Ağırlık: 239 gram
6,71 inç ekran büyüklüğüne sahip olan Honor Magic 8 RSR Porsche Design, LTPO OLED ekran üzerinde 1256 x 2808 piksel çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunacak. Yüksek yenileme hızı sayesinde daha akıcı bir ekran deneyimi elde ediliyor. 161,15 x 75 x 8,45 mm boyutlarında olan telefon 239 gram ağırlığında.
Akıllı telefonda Qualcomm'un en güçlü işlemcisi Snapdragon 8 Elite Gen 5 yer alacak. 3 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemci, iki adet 4.6 GHz Oryon V3 Phoenix L ve altı adet 3.62 GHz Oryon V3 Phoenix M olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor. Magic 7 RSR Porsche Design'da ise Snapdragon 8 Elite işlemcisi tercih edilmişti.
Magic 8 RSR Porsche Design'ın arka yüzeyinde 50 megapiksel çözünürlüğünde f/1.6 diyafran açıklığına sahip ana kamera, 50 megapiksel çözünürlüğünde f/2.0 diyafram açıklığına sahip ultra geniş açılı kamera ve 200 megapiksel çözünürlüğünde f/2.6 diyafram açıklığına sahip telefoto kamera bulunuyor.
Telefonun ön yüzeyinde 50 megapiksel çözünürlüğünde f/2.0 diyafram açıklığına sahip kamera mevcut. Android 16 tabanlı Magic UI 10 ile birlikte gelen telefon 4K çözünürlükte video kaydı yapabiliyor. IP68 + IP69 + IP69K sertifikalarına sahip olan telefon, suya ve toza karşı dayanıklılık sunuyor. Telefonda ayrıca çift SIM desteği de mevcut.
Honor Magic 8 RSR Porsche Design Fiyatı
- 16 GB RAM + 512 GB Depolama: 7.999 yuan (49.713 TL)
- 24 GB RAM + 1 TB Depolama: 8.999 yuan (55.928 TL)