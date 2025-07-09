8300 mAh Bataryalı Honor X70'in Özellikleri Sızdırıldı

Çok yakında tanıtılacak Honor X70 ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Bu gelişme doğrultusunda Honor X70'in özellikleri ortaya çıktı. Sızdırılan bilgilere göre telefon devasa batarya kapsitesi ve yüksek RAM kapasitesi dahil birçok özelliğiyle öne çıkacak.

Honor X70'in Özellikleri Nasıl Olacak?

İddiaya göre 6,79 inç ekran büyüklüğüne sahip Honor X70, AMOLED ekran üzerinde 1200 x 2640 piksel çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunacak. 193 gram ağırlığındaki telefon 7,96 mm kalınlığında olacak.

En iyi orta segment telefonlar arasına katılmaya hazırlanan X70'te Snapdragon 6 Gen 4 bulunacak. 4 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemci bir adet 2.3 GHz Cortex-A720s, üç adet 2.2 GHz Cortex-A720s ve dört adet 1.8 GHz Cortex-A520s olmak üzere toplamda sekiz çekirdek içeriyor. Realme 14'te de aynı işlemci tercih edilmişti.

Honor X70, 8 GB ve 12 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneği sunacak. Depolama tarafında ise 128 GB, 256 GB ve 512 GB seçenekleri olacak. 8300 mAh batarya kapasitesine sahip telefon 80W hızlı şarj teknolojisini destekleyecek.

Android 15 tabanlı MagicOS 9 ile birlikte gelecek telefonun arka tarafında 50 megapiksel megapiksel çözünürlüğünde ana kamera yer alacak. Ön yüzeyde ise 8 megapiksel çözünürlüğünde kamera bulunacak.

Ekran altı parmak izi sensörüüne sahip telefonda IP69 sertifikası yer alacak. Bu sertifika, telefonun belirli seviyeye kadar suya ve toza karşı dayanıklı olmasıı sağlayacak. NFC teknolojisini destekleyecek telefonda ayrıca çift hoparlör de yer alacak.

Honor X70 Ne Zaman Tanıtılacak?

Honor X70 15 Temmuz tarihinde tanıtılacak. Tanıtımla birlikte telefonun tüm özellikleri ve fiyatı belli olacak.

Honor X70'in Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Honor X60 için 1.199 yuan (6.698 TL) başlangıç fiyat etiketi belirlenmişti. Honor X70'in ise 1300 yuan (7.263 TL) civarı bir başlangıç fiyat etiketine sahip olacağı tahmin ediliyor. Konuya dair resmî açıklama yapılmadığını, bu nedenle telefonun farklı fiyata ve özelliklere sahip olabileceğini belirtelim.