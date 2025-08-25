Honor'dan 108 MP Kameralı Telefon! 16 GB RAM'e Sahip

Honor, kısa süre önce yeni bir telefon tanıttı. X7d olarak isimlendirilen telefon 16 GB RAM, 120Hz yenileme hızı ve 108 MP kamera dahil birçok özelliğiyle öne çıkıyor. Telefonun fiyatı henüz açıklanmadı ancak uygun fiyatlı olması bekleniyor.

Honor X7d Özellikleri

6,77 inç ekran büüyklüğüne sahip olan Honor X7d, LCD ekran üzerinde 720p+ çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunuyor. Yüksek yenileme hızı sayesinde daha pürüzsüz bir kullanıcı deneyimi sağlıyor. Bu sayede internette gezinmek ve menülerde dolaşmak daha akıcı bir his veriyor.

Telefon gücünü Snapdragon 685 işlemcisinden alıyor. Bu işlemci dört adet 2.8 GHz Cortex-A73 ve dört adet 1.9 GHz Cortex-A53 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor. X7d modelinde ayrıca Adreno 610 GPU mevcut. Honor x7c'de Snapdraogn 4 Gen 4 tercih edilmişti.

Android 15 tabanlı MagicOS 9.0 ile birlikte gelen telefon 12 GB ve 16 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneği sunuyor. Depolama tarafında ise 128 GB ve 256 GB seçenekleri mevcut. 6500 mAh batarya kapasitesine sahip telefon 35W hızlı şarj teknolojisini destekliyor. Dev batarya, tek şarjla uzun süre kullanım imkânı sunuyor.

Telefonun arka tarafında 108 megapiksel çözünürlüğünde f/1.75 diyafram değerine sahip ana kamera ve 2 megapiksel çözünürlüğünde derinlik kamerası bulunuyor. Ön yüzeyde ise 8 megapiksel çözünürlüğünde f/2.0 diyafram değerine sahip kamera mevcut.

Honor'un bütçe dostu yeni telefonu, düşmelere karşı dayanıklılık sağlayan SGS 5 yıldızlı sertifikasına sahip. Telefonda ayrıca IP65 sertifikası bulunuyor. Bu sertifika, telefonun belirli seviyeye kadar suya ve toza karşı dayanıklı olmasıın sağlıyor.

Çöl altını, okyanus mavisi, meteor gümüşü ve siyah olmak üzere dört farklı renk seçeneği sunan telefonun fiyatı henüz açıklanmadı. Honor X7d modelinin hangi tarihte satışa sunulacağı da belli değil. Çok yakında fiyat ve çıkış tarihinin açıklanması bekleniyor.