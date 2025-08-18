Honor'dan 120Hz Ekranlı Çok Ucuz Telefon! 8 GB RAM'e Sahip

Honor, bütçe dostu yeni akıllı telefon tanıttı. Tanıtımla birlikte Honor X7c 5G isimli telefonun tüm özellikleri ve fiyatı belli oldu. Honor'un yeni telefonu uygun fiyata yüksek yenileme hızı ve yüksek RAM kapasitesi dahil birçok özelliğiyle öne çıkıyor.

Honor X7c 5G Özellikleri

6,8 inç ekran büyüklüğüne sahip olan Honor X7c 5G, LCD ekran üzerinde 1080 x 2412 piksel çözünürlük, 850 nit maksimum parlaklık ve 120Hz yenileme hızı sunuyor. 193 gram ağırlığındaki telefonun yan tarafında parmak izi sensörü bulunuyor.

Telefonda Snapdragon 4 Gen 2 işlemcisi ve Adreno 613 GPU yer alıyor. 4 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemci iki adet 2.2 GHz Cortex-A78 ve altı adet 1.95 GHz Cortex-A55 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor. Honor X6c'de MediaTek Helio G81 Ultra tercih edilmişti.

Android 14 tabanlı MagicOS 8.0 işletim sistemi ile kutudan çıkan Honor X7c 5G'de 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanı bulunuyor. 5200 mAh batarya kapasitesine sahip telefon 35W hızlı şarj teknolojisini destekliyor.

Telefonun arka tarafında 50 megapiksel çözünürlüğünde f/1.8 diyafram değerine sahip ana kamera ve 2 megapiksel çözünürlüğünde f/2.4 diyafram değerine sahip derinlik kamerası yer alıyor. Ön yüzeyde ise 5 megapiksel çözünürlüğünde f/2.2 diyafram değerine sahip kamera mevcut.

Honor X7c 5G'de IP64 sertifikası bulunuyor. Bu sertifika, telefonun belirli seviyeye kadar suya ve toza karşı dayanıklı olmasını sağlıyor. Çift SIM desteğine sahip telefon 166,9 x 76,8 x 8,24 mm boyutlarında. Peki, Honor'un yeni telefonu X7c 5G'nin fiyatı ne kadar?

Honor X7c 5G Fiyatı

Yeşil ve beyaz olmak üzere iki farklı renk seçeneği sunan Honor X7c 5G için 14.999 Hindistan rupisi (7.019 TL) fiyat etiketi belirlendi. Uygun fiyatlı telefonun Türkiye'ye gelip gelmeyeceği ise henüz bilinmiyor. Geçtiğimiz haftalarda tanıtılan Honor Play 10C, 90 dolar (3.680 TL) fiyat etiketiyle satışa sunulmuştu.