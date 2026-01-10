10.000 mAh Bataryalı Çok Ucuz Telefon Geliyor! İşlemcisi Şaşırttı

Honor, X80 isimli yeni bir akıllı telefon üzerinde çalışıyor. Bir sızıntı ile birlikte Honor X80'in fiyatı ortaya çıktı. Paylaşılan bilgilere göre akıllı telefon, bütçe dostu bir fiyat etiketiyle satışa sunulacak. Telefon uygun fiyatın yanı sıra dev batarya ve yüksek çözünürlüklü ekran dahil olmak üzere birçok özelliğiyle de öne çıkacak.

Honor X80'in Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Bütçe dostu Android telefon Honor X80'in 1000 yuan (6.178 TL) civarı fiyat etiketine sahip olacağı iddia edildi. Konu hakkında resmî açıklama yapılmadığını, bu sebepten dolayı akıllı telefonun farklı fiyat etiketine sahip olabileceğini belirtelim. Çin'de satışa sunulacak telefonun global sürümünün gelip gelmeyeceği henüz belli değil.

Honor X80'in Özellikleri Nasıl Olacak?

Ekran Boyutu: 6,81 inç

6,81 inç Ekran Çözünürlüğü: 1.5K

1.5K Batarya: 10.000 mAh

10.000 mAh İşlemci: Qualcomm Snapdragon 7 serisi

Honor'un yeni akıllı telefonu, 10.000 mAh batarya kapasitesine sahip olacak. Bu dev batarya, Honor X80'in uzun pil ömrü sunmasını sağlayacak. Honor X70'de 8.300 mAh batarya kapasitesi ve 80W hızlı şarj teknolojisi tercih edilmişti. Serinin yeni modelinde ise 90W civarı hızlı şarj teknolojisi görebiliriz.

Android 16 tabanlı MagicOS 10 ile birlikte gelmesi beklenen akıllı telefonda Snapdragon 7 serisi bir işlemcinin yer alacağı iddia edildi. Honor X70'de bir adet 2.3 GHz Cortex-A720s, üç adet 2.2 GHz Cortex-A720s ve dört adet 1.8 GHz Cortex-A520s olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeren Snapdragon 6 Gen 4 işlemcisi mevcut.

Honor X80 Ne Zaman Tanıtılacak?

Bütçe dostu Android telefon Honor X80'in 2026 yılının ikinci yarısında tanıtılması bekleniyor. Tanıtımla birlikte akıllı telefonun tüm teknik özellikleri, fiyat etiketi ve tasarımı belli olacak. Konuya dair resmî açıklama yapılmadığını, bu nedenle telefonun farklı tarihte tanıtılabileceğini belirtelim. Honor X70, 2025 yılınnı temmuz ayında tanıtılmıştı.