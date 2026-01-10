Honor'dan Çok Güçlü İşlemcili Telefon Geliyor! 90W Hızlı Şarja Sahip
Honor Magic 8 Pro Air'in yeni görüntüleri ortaya çıktı. Android telefon, çok şık bir tasarıma sahip olacak. İşte telefona dair merak edilen detaylar!
Honor, çok ince ve hafif bir akıllı telefon üzerinde çalışıyor. Magic 8 Pro Air olarak adlandırılan Android telefonun yeni görüntüleri ortaya çıktı. Paylaşılan görsellere göre telefon çok şık bir görünüme sahip olacak. MediaTek'in çok güçlü bir işlemcisiyle birlikte gelecek Magic 8 Pro Air ayrıca dört farklı renk seçeneği sunacak.
Honor Magic 8 Pro Air'in Tasarımı Nasıl Olacak?
Paylaşılan görsellere göre Honor Magic 8 Pro Air'in arka yüzeyinde büyük bir modül bulunacak. Yatay olarak konumlanacak bu modül üzerinde üç adet kamera yer alacak. Modülün altında bir adet LED flaş bulunacak. Telefonun yan tarafında ise güç ve ses butonları yer alacak. Magic 8 Pro Air siyah, beyaz, mor ve turuncu olmak üzere dört farklı renk seçeneği sunacak
Honor Magic 8 Pro Air'in Özellikleri Nasıl Olacak?
- İşlemci: MediaTek Dimensity 9500
- Ekran Boyutu: 6,3 inç
- Ekran Teknolojisi: OLED
- Ekran Çözünürlüğü: 1.5K
- Batarya: 5.500 mAh
- Şarj: 90W
- Yazılım: Android 16 tabanlı MagicOS 10
- Depolama: 256 GB, 512 GB, 1 TB
- Kalınlık: 6,1 mm
- Ağırlık: 155 gram
Akıllı telefon gücünü Dimensity 9500 işlemcisinden alacak. 3 nm üretim süreciyle geliştirilen yeni işlemci, bir adet adet 4.21GHz C1 Ultra çekirdeği, üç adet 3.5GHz C1 Premium çekirdeği ve dört adet C1 Pro performans çekirdeği olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor. Honor Magic 8 Pro'da ise Snapdragon 8 Elite Gen 5 tercih edilmişti.
Android 16 tabanlı MagicOS 10 ile birlikte gelecek telefonun ekranı 6,3 inç büyüklüğünde olacak. Cihaz, OLED ekran üzerinde 1.5K çözünürlük sunacak. Magic 8 Pro Air'de 5.500 mAh batarya kapasitesi bulunacak. 6,1 mm kalınlığında ve 155 gram ağırlığında olan akıllı telefon ayrıca 90W hızlı şarj teknolojisini destekleyecek.
Honor Magic 8 Pro Air'in Tanıtım Tarihi
Aşırı ince ve çok hafif olan Honor Magic 8 Pro Air, 19 Ocak 2026 tarihinde Çin'de tanıtılacak. Bununla birlikte akıllı telefonun tüm teknik özellikleri ve fiyat etiketi belli olacak. Global sürümün ne zaman geleceği ise henüz belli değil. Güçlü donanıma, 100W hızlı şarja ve dev bataryaya sahip olan Honor Magic 8 Pro, 2025 yılının ekim ayında tanıtılmıştı.